Las guarderías piden a la Junta de Andalucía más dinero para que las plazas sean gratis a partir de un año

La gratuidad del 0 a 3 seguirá avanzando en Andalucía el próximo curso con su extensión a los niños de entre uno y dos años. La medida, anunciada este jueves por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, abre una nueva etapa para alrededor de 64.000 familias, pero deja intacta una de las reclamaciones que las escuelas infantiles concertadas llevan años repitiendo. El sector, conformado por 1.483 centros, insiste en que la ampliación de la gratuidad no resuelve por sí sola la situación de los centros mientras el precio por plaza permanezca congelado desde 2020. "Lo celebramos, pero debe cambiar el modelo de financiación", apuntan las escuelas.

Desde el año de la pandemia, el coste de la atención socioeducativa se mantiene en 240,53 euros mensuales, a los que se suman 92 euros por el comedor. Aunque las familias acceden a bonificaciones en función de su renta, los centros sostienen que esa cuantía no se ha actualizado en seis años pese al aumento generalizado de los costes de funcionamiento.

Ese fue, precisamente, uno de los principales asuntos que las asociaciones del sector trasladaron este jueves a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en una reunión en la que se les informó de la implantación de la gratuidad para este nuevo tramo del primer ciclo de Infantil. Las entidades valoraron la ampliación de las ayudas a las familias, pero reclamaron de forma unánime una revisión del modelo de financiación de una etapa que pasará a estar sostenida con fondos públicos entre 1 y 3 años. Llevan años reclamando un aumento del precio de la plaza, pero ahora denuncian una situación "crítica".

Fuentes de la Asociación AEIOU, que representa a escuelas infantiles adheridas al programa de ayudas de la Junta de Andalucía, advierten de que la falta de actualización del precio por plaza está comprometiendo la viabilidad económica de muchos centros. "No podemos seguir asumiendo este precio. Todo ha subido: el SMI, el alquiler, el IPC, la alimentación... Todo es más caro para nosotros, pero seguimos recibiendo el mismo importe que hace seis años", señalan a este periódico.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, aludió a esta cuestión en su respuesta a una pregunta de la oposición en el Parlamento andaluz. Castillo defendió que el precio de la plaza "ha mejorado", aunque reconoció que el modelo de financiación tiene margen de mejora. "En este momento la prioridad son las familias, pero lo otro es un tema que hay que aborda", apuntó.

No podemos seguir asumiendo este precio. Todo ha subido: el SMI, el alquiler, el IPC, la alimentación... Todo es más caro para nosotros Asociación AEIOU

Fuentes de la Consejería confirmaron a El Correo de Andalucía que la próxima semana habrá negociaciones para decidir si ambas medidas -la gratuidad y la revisión del modelo de financiación- avanzan en paralelo o se tramitan por separado.

Conviene tener en cuenta, además, que la Junta ha acelerado una medida para la que, cuando fue aprobada en 2024, la propia Consejería se había dado un plazo de seis años para completar su implantación en todo el ciclo de 0 a 3 años. Ese calendario se ha acortado de forma significativa. El anuncio realizado por el presidente andaluz coincide, además, con la recta final de la legislatura y el inicio del ciclo preelectoral en Andalucía.

La viabilidad de los centros

Desde AEIOU sostienen que la congelación del precio por plaza está teniendo ya consecuencias en la red de centros. Según exponen, hay escuelas que, pese a tener todas sus plazas cubiertas, siguen sin alcanzar un equilibrio económico. Otras, con problemas para completar su oferta, han terminado cerrando. Por ello, reclaman a la Junta una mayor cobertura para los centros con la demanda completa y sostienen que la calidad educativa que ofrecen se está manteniendo, en parte, "a costa" de un esfuerzo económico que consideran "insostenible".

La Junta de Andalucía ha planteado una mesa de diálogo para definir el nuevo modelo de financiación de las escuelas infantiles

En la misma línea se ha pronunciado la Asociación de Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), que agrupa a 400 centros concertados. En una nota de prensa, la entidad alude al "desfase" entre el coste real de la plaza y la financiación que reciben los centros. Ese desacuerdo llevó a sus representantes a abandonar la reunión con la Consejería este jueves.

La Junta se abre a negociar

Sindicatos, asociaciones y administración se muestran dispuestos a explorar un acuerdo. La Junta de Andalucía ha planteado una mesa de diálogo para definir el nuevo modelo de financiación de las escuelas infantiles. En ese encuentro se abordará tanto el alcance económico de la medida como los plazos para su aplicación. De este modo, la Consejería confirma que la gratuidad irá acompañada de un modelo estable de financiación, aunque por ahora no concreta en qué curso podrían ponerse en marcha las mejoras que reclama el sector.

Desde AEIOU se muestran abiertos a negociar con la Junta una salida gradual. "Nosotros estamos dispuestos a negociar la subida del precio en varios años y esperamos y confiamos en que en la próxima reunión se llegue a un acuerdo", señalan. Por parte de ECA, la disposición es similar. Pese a haber abandonado la reunión, la asociación insiste en su “disposición al diálogo” para alcanzar “soluciones que garanticen un modelo estable, equilibrado y viable para el primer ciclo de Infantil”.