Jaén reconoce a sus referentes: talento, compromiso y orgullo de provincia en los XII Premios de la Diputación

El presidente de la Diputación jiennense, Paco Reyes, presidió este jueves la entrega de los XII Premios de la Provincia de Jaén, con los que la administración provincial reconoce a personas, entidades o colectivos que destacan por su trabajo y compromiso con la provincia jiennense.

En este acto, en el que han sido distinguidos el jurista Baltasar Garzón, el grupo Macrosad, la escritora Fanny Rubio y el Club de Atletismo Unicaja Jaén Paraíso Interior, Reyes valoró la labor de estas personalidades y colectivos y quiso remarcar “las virtudes que tiene la provincia de Jaén, un potencial que nos hemos empezado a creer”.

Paco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén durante su intervención en la entrega de premios. / JAEN ESTUDIO

Estos galardones se han otorgado un año más con motivo de la celebración del Día de la Provincia, una jornada “para sentirnos profundamente orgullosos y orgullosas de nuestros 97 municipios, de nuestro origen, de quiénes somos y de la tierra donde tenemos la suerte de haber nacido o la ventura de vivir”, subrayó Paco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén durante su discurso.

En esta línea, aseguró que Jaén “es una tierra de tradición, pero también de innovación y de investigación; de esfuerzo, de sacrificio y de trabajo, con profundas raíces históricas, pero también con un presente y un futuro prometedor”. Asimismo, destacó que cuenta con una riqueza patrimonial, natural y cultural incalculable, además de ser “una tierra solidaria, comprometida y empática que quiere ir hacia adelante sin dejar a nadie atrás”.

Un acto institucional con amplia representación

Foto de familia de la Entrega de Premios de la Provincia organizada por la Diputación de Jaén. / Cedida

La entrega de premios ha contado con la presencia de autoridades como el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, miembros de la corporación provincial y alcaldes y alcaldesas jiennenses. Reyes insistió en que este día es “una ocasión magnífica para hablar de lo que estamos consiguiendo y de los retos que tenemos por delante”.

“Estamos viviendo el momento de Jaén”

El presidente puso de relieve que “estamos viviendo el momento de Jaén”, subrayando la evolución de la provincia en los últimos años. Este avance se refleja en indicadores como el crecimiento de las exportaciones y en el impulso de sectores como el aceite de oliva, el agroalimentario, el plástico o la industria. “Hemos dejado atrás el lamento y hemos comenzado a creer en nuestras posibilidades, porque creer es poder”, afirmó.

Además, destacó proyectos estratégicos como el CETEDEX, que posicionará a la provincia como referente en vehículos autónomos, inteligencia artificial y lucha antidron.

Los galardonados: talento que proyecta Jaén

Club de Atletismo Unicaja Jaén Paraíso Interior : referente deportivo con décadas de trayectoria y proyección nacional.

: referente deportivo con décadas de trayectoria y proyección nacional. Fanny Rubio : figura esencial de la literatura contemporánea, con una obra marcada por la sensibilidad y la memoria.

: figura esencial de la literatura contemporánea, con una obra marcada por la sensibilidad y la memoria. Baltasar Garzón : jurista de prestigio internacional y referente en la defensa de los derechos humanos.

: jurista de prestigio internacional y referente en la defensa de los derechos humanos. Macrosad: empresa jiennense líder en servicios sociosanitarios, con más de 9.000 profesionales y presencia en toda España.

El presidente de la Diputación ha insistido en que las personas y entidades reconocidas “son ejemplo y espejo en el que mirarse, con trayectorias de mérito, de esfuerzo, de constancia, de talento y de valía y una muestra del capital humano, empresarial y social con el que cuenta nuestra provincia y que proyectamos al mundo”.

Baltasar Garzón, magristrado. / Cedida

En el marco de esta gala, el juez Baltasar Garzón ha mostrado su agradecimiento por el reconocimiento y ha destacado que recibe el premio con “buenas sensaciones y muy feliz de estar aquí en mi tierra con todos los paisanos y paisanas en una jornada tan señalada como el Día de la Provincia”.

Fanny Rubio, escritora. / Cedida

Por su parte, la escritora Fanny Rubio puso en relieve el papel fundamental de la educación. En este sentido, Rubio remarcó que “sus primeros aprendizajes en Jaén marcaron su trayectoria vital, “la única solución de los conflictos está en el aula”. Asimismo valoró la labor del profesorado como base para “reconstruir un país a través del conocimiento, la cultura y el pensamiento”.

Encarnación Vallejo, presidenta del Club de Atletismo Unicaja Jaén Paraíso Interior. / El Correo

La presidenta del Club de Atletismo Unicaja Jaén Paraíso Interior, Encarnación Vallejo, fue la encargada de recoger el premio en nombre de la entidad deportiva. Destacó que este reconocimiento supone “un orgullo para la entidad, además de un impulso para continuar su labor”. Vallejo también subrayó que el galardón es también “ilusionante para transmitírselo a todos nuestros deportistas y un respaldo a un trabajo que el club viene desarrollando desde hace décadas, tanto en el ámbito deportivo como social”.

Alicia Carrillo, CEO de Macrosad. / Cedida

En esta línea, la CEO de Macrosad en Jaén, Alicia Carrillo, señaló que este reconocimiento representa “un día de celebración máxima para toda la organización”. “Este premio supone identidad y nos lleva a nuestros orígenes”, recordó Carrillo sobre los inicios de la empresa, que se puso en marcha hace 31 años en la provincia jiennense. Asimismo, Alicia Carrillo mostró su satisfacción por poder compartir este logro con todo su equipo, “especialmente con las profesionales que forman parte de la entidad en distintos puntos del país, que destacan por su compromiso diario con la mejora de la calidad de vida de miles de personas”.

El acto de entrega de estos XII Premios de la Provincia concluyó con la actuación del grupo jiennense Andaraje, que interpretó el tema “Canto de munidas y alabado” y, como viene siendo habitual para cerrar esta gala, el himno de la provincia de Jaén.

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