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El juzgado constata que Adif retiró, sin permiso, 42 metros más de vía del lugar del accidente de Adamuz

El administrador comunicó la retirada de 36 metros de carril para efectuar labores de mantenimiento, pero no esperó la autorización judicial y finalmente movió el doble de vía, dejándola depositada sobre el terreno

Trabajos de Adif en la zona del accidente de Adamuz.

Trabajos de Adif en la zona del accidente de Adamuz. / CÓRDOBA

Pilar Cobos

Córdoba

El juzgado que investiga el accidente ferroviario en Adamuz ha constatado, en una inspección ocular sobre el terreno, que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha retirado 42 metros más de vía del lugar del accidente, tras comunicar la sustitución de 36 metros en el marco de sus labores de mantenimiento. En total, por tanto, Adif ha retirado 78 metros de carril sin esperar la autorización judicial.

Como se recordará, la gestora comunicó el 2 de marzo pasado, a la plaza 2 de Instrucción de Montoro, su intención de efectuar unos trabajos en el lugar del accidente al día siguiente, el 3 de marzo. Cuando la jueza respondió, el 4 de marzo, Adif ya había intervenido. La instructora le prohibió ejecutar obras en la zona sin un preaviso de 15 días. Después de esto, el 12 de marzo, le requirió para que informase de inmediato sobre su actuación en el lugar y, por último, el 17 de marzo el juzgado inspeccionó la zona para comprobar lo ocurrido.

La jueza ordena recoger los trozos de vía

El administrador solicitó permiso para sustituir una sección de carril en la vía 2, en el punto kilométrico 317+264, a un kilómetro de la zona cero. También se comprometió a que el material retirado quedaría "debidamente custodiado". Sin embargo, el juzgado ha encontrado el carril retirado en el lugar, por lo que acordó "la retirada, precinto y traslado a la base de Hornachuelos".

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En una providencia del 18 de marzo, la instructora oficia a la Policía Judicial para que extienda acta del material trasladado y para que se precinte. También apercibe a Adif de que el material "queda bajo su custodia como depositario judicial, con las responsabilidades legales procedentes para el caso de incumplimiento de sus deberes".

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