Luz verde al nuevo Hospital de Cádiz: radiografía de un proyecto desbloqueado tras 20 años de parálisis

Hay proyectos que, de tanto prometerse, acaban sonando a broma. El nuevo Hospital Regional de Cádiz era uno de ellos. Casi veinte años de anuncios, convenios que no llevaban a nada y terrenos vacíos en Puntales habían convertido esta obra en el chiste recurrente de la política gaditana. Pues bien: parece que esta vez va en serio. O al menos eso dicen los papeles y los presupuestos tras la firma definitiva del acuerdo este viernes.

Para entender cómo un hospital puede tardar dos décadas en empezar a construirse, hay que remontarse a enero de 2008. España vivía su fiebre del ladrillo y a alguien se le ocurrió una idea que, sobre el papel, parecía brillante: la Zona Franca cedía los terrenos de Puntales para levantar el hospital y, a cambio, se quedaba con la parcela del actual Puerta del Mar en Ana de Viya. El plan consistía en tirar el viejo hospital, construir allí más de cuatrocientas viviendas, locales comerciales, oficinas… y con lo que se sacase de vender todo aquello, pagar la obra sanitaria. Parecía un negocio redondo, hasta que dejó de serlo. Llegó la crisis, reventó la burbuja y el valor de aquel suelo se desplomó. Los bancos cerraron el grifo y el proyecto se quedó en lo que llevaba camino de ser siempre: un solar vacío y mucha frustración.

El problema de fondo que se ha arrastrado durante estos quince años era bastante simple: la Junta de Andalucía no iba a poner un euro hasta que le entregasen el terreno limpio, sin cargas ni deudas pendientes. Una situación difícil de resolver cuando el suelo estaba atrapado en un embrollo jurídico considerable.

La solución vino del Ayuntamiento de Cádiz entre 2024 y 2025, el cual negoció un crédito de 19,7 millones de euros. Con 12,5 de esos millones ha comprado a la Zona Franca la antigua parcela de Construcciones Aeronáuticas (CASA), en la avenida Marconi. Una parte de ese suelo, algo más de 33.500 metros cuadrados, se cederá gratis a la Junta para el hospital. El resto lo aprovechará el Ayuntamiento para promover unas doscientas viviendas públicas que ayuden a digerir el gasto.

Un auxilio vital frente al colapso sanitario

Conviene no perder de vista por qué todo esto importa más allá de la política y los convenios. El Puerta del Mar no da más de sí. Cádiz capital tiene unos 110.000 habitantes, pero el futuro hospital atenderá como centro de referencia a toda el área de la Bahía de Cádiz-La Janda: hablamos de varios cientos de miles de personas. La población envejece, las patologías crónicas se multiplican y las cifras de espera son para echarse las manos a la cabeza: en la provincia hay unas 121.000 personas pendientes de ver a un especialista por primera vez.

Los planos originales han sido desechados. La pandemia dejó claro que los hospitales del futuro no pueden ser bloques rígidos donde mover un tabique requiere tres meses de obra. El nuevo diseño se basa en lo que los técnicos llaman "hospital líquido": un edificio modular que pueda reconfigurarse rápido según las necesidades.

En la provincia de Cádiz hay unas 121.000 personas pendientes de ver a un especialista por primera vez.

En la práctica, eso se traduce en 750 habitaciones individuales -para evitar el riesgo de contagio de enfermedades entre pacientes- de las cuales 250 vendrán preparadas con doble toma de gases y conexiones eléctricas extra. Si llega otra emergencia sanitaria, se mete una segunda cama y en cuestión de minutos el hospital pasa de 750 a casi mil plazas.

La otra gran apuesta es la atención ambulatoria de alta resolución: que el paciente entre por la mañana, le hagan todas las pruebas, le vea el especialista y vuelva a casa el mismo día con su diagnóstico y tratamiento. Menos ingresos, menos saturación, menos gasto.

Aquí es donde la cosa se pone seria. Las estimaciones sitúan el coste total -obra más equipamiento- en una horquilla de 450 a 600 millones de euros que correrán a cargo de la Junta de Andalucía. Para demostrar que esta vez no es humo, el Gobierno autonómico ha reservado 10 millones en los presupuestos de 2026 para arrancar con los estudios de suelo, la topografía y la redacción del proyecto de ejecución.

Respecto a los plazos de construcción existen discrepancias. Por un lado, el Ministerio de Hacienda habla de ocho años y medio, mientras que los técnicos de la Junta son más escépticos afirmando que solo las zonas de radioterapia -búnkeres forrados de plomo para equipos de radioterapia contra el cáncer- ya obligan a estirar los trabajos, y que un mínimo realista serían once años y medio. Sea como sea, hablamos de que los gaditanos no pisarán su nuevo hospital hasta bien entrada la década de los treinta.

La semana histórica de la firma definitiva

El pasado miércoles 18 de marzo, el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado formalmente el acuerdo de cesión. La Zona Franca celebra un pleno extraordinario para dar su visto bueno y el Ayuntamiento reúne a su Junta de Gobierno Local para hacer lo propio. Todo converge en la tarde de este viernes 20 cuando las tres administraciones han firmado el convenio que transfiere los terrenos de Marconi a la sanidad pública andaluza.

Ha sido solo una firma, un acto institucional con fotos y apretones de manos. Pero para una ciudad que lleva casi veinte años esperando, significa que, por fin, esto ha dejado de ser palabrería.