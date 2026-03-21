Juan Antonio Salado, meteorólogo: "Las posibilidades de lluvia durante la Semana Santa serán escasas"

La previsión meteorológica para la Semana Santa 2026 en Andalucía apunta a un escenario de cierta inestabilidad, pero con baja probabilidad de precipitaciones generalizadas, según el análisis del meteorólogo Juan Antonio Salado a partir de los modelos del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo (ECMWF).

De acuerdo con lo que ha compartido Salado en su cuenta de X, el estudio de los 50 escenarios posibles del modelo europeo permite identificar tres tendencias principales para los primeros días festivos. "Las posibles precipitaciones, de producirse, serían escasas", señala el experto, lo que sugiere un inicio de Semana Santa relativamente tranquilo en la mayor parte de la comunidad y una buena noticia para todos los cofrades.

Lluvias más probables en el este de Andalucía y el Estrecho

A medida que avance la semana, comenta Salado, el patrón meteorológico se mantendría sin grandes cambios. La inestabilidad seguiría presente, aunque de forma débil y muy localizada.

Según explica el meteorólogo, las mayores probabilidades de lluvia se concentrarían en Andalucía oriental y la zona del Estrecho, mientras que el resto del territorio andaluz quedaría, en principio, al margen de precipitaciones significativas.

Este comportamiento, detalla, responde a una situación atmosférica poco definida, donde las lluvias dependerían de pequeños cambios en la evolución de los sistemas meteorológicos.

Viernes Santo: el día más estable de la Semana Santa

Entre todas las jornadas, el Viernes Santo se perfila como el día más seco en Andalucía, siempre con la cautela propia de una previsión a medio plazo.

Este dato resulta especialmente relevante para hermandades, cofradías y visitantes, ya que podría convertirse en la jornada con menor riesgo meteorológico para las procesiones.

Un escenario de incertidumbre moderada

En términos generales, la previsión dibuja una Semana Santa marcada por una ligera inestabilidad en el sur peninsular, aunque sin episodios de lluvias intensas ni generalizadas a la vista.

Tal y como resume Juan Antonio Salado, la clave estará en la evolución final de los modelos en los días previos: pequeñas variaciones podrían determinar si esas precipitaciones débiles llegan a producirse o no.