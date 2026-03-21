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Montero responde a Trump tras su amenaza de llevarse las bases: España no permitirá uso ilegal de de Rota y Morón

María Jesús Montero pide prudencia tras las declaraciones de Trump sobre las bases de Rota y Morón en plena tensión con Irán

La ministra de Hacienda y Función Pública y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero

La ministra de Hacienda y Función Pública y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero / A. Pérez Meca / Europa Press

El Correo

El Correo

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha llamado este sábado a la prudencia y la cautela tras las controvertidas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha sugerido que el ejército estadounidense podría abandonar las bases militares de Rota y Morón —y las de otros países de la OTAN— si estos no colaboran en la protección del estrecho de Ormuz, en pleno contexto de la guerra con Irán.

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios, en un audio remitido por la Delegación del Gobierno, tras una visita en Dos Hermanas a los terrenos de la futura estación de Cercanías Casilla de los Pinos. "Creo que tenemos que ser muy prudentes y cautos a la hora de valorar y de interpretar cualquier declaración porque un día asistimos a una afirmación y otro día escuchamos la contraria", ha respondido Montero cuestionada al respecto.

"Todos los temas que tienen que ver con las relaciones entre los países se articula a través de la diplomacia, del diálogo y, en este momento, quiero mandar un mensaje de absoluta tranquilidad", ha añadido la vicepresidenta, al tiempo que ha remarcado que lo que está planteando el Ejecutivo es "de sentido común, y creo que todo el mundo lo comparte: tiene que ver con que denunciamos que se esté produciendo una guerra ilegal".

Preocupación por el contexto internacional

Montero ha insistido en la idea de que este conflicto bélico tiene un "trasfondo político muy profundo y muy preocupante", ya que "está protagonizado por la primera potencia del mundo" y, además, con relaciones en Oriente Medio "muy complicadas". Asimismo, ha puesto el foco en la relación de España, "mediada por la Unión Europea en todo lo que es su vertiente comercial".

"Nosotros vamos a preservar que el territorio español esté garantizado en su seguridad. Y esto significa que sus bases militares -entre ellas, la base aérea de Morón y la base naval de Rota- se tienen que utilizar conforme al convenio", ha subrayado de nuevo Montero, como ya hiciera días atrás.

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Por último, la vicepresidenta del Gobierno ha recalcado que "no se autorizará, como también han dicho otros Estados miembros, ningún tipo de utilización de las bases para una guerra ilegal, cuestión que todos los ciudadanos comparten, sobre todo los de Rota y los de Morón, así que su seguridad está garantizada".

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