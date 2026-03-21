Operación Dacelo: desarticulado un criadero ilegal de aves protegidas en Cádiz

La Guardia Civil ha destapado un presunto caso de tráfico ilegal de especies protegidas tras intervenir más de 500 aves exóticas en una vivienda de una barriada de Cádiz, donde el propietario está siendo investigado también por posibles delitos contra el bienestar animal.

Según han informado fuentes de la investigación, los animales se encontraban en condiciones higiénico-sanitarias deficientes y sin la documentación exigida, lo que motivó el registro del domicilio tras detectarse indicios de un posible comercio ilegal de especies protegidas.

Hallazgo de aves muertas y especies de alto valor

Durante la inspección, los agentes hallaron además 70 aves exóticas muertas ocultas en un congelador, entre ellas ejemplares de alto valor económico como guacamayos y loros grises africanos.

Las pesquisas iniciales apuntan a que el investigado podría estar llevando a cabo desde su propio domicilio la cría, almacenamiento y comercialización ilegal de aves incluidas en el convenio CITES, que regula el comercio internacional de especies de flora y fauna silvestres para garantizar su conservación.

Operación Dacelo y especies intervenidas

En el operativo, denominado Dacelo, los agentes intervinieron ejemplares de distintas especies, entre ellas loros grises africanos, cacatúas, amazonas y guacamayos. Entre estos últimos se encontraba una pareja de guacamayos jacintos (Anodorhynchus hyacinthinus), cuyo valor en el mercado negro podría alcanzar los 20.000 euros.

La operación ha contado con la colaboración del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ha participado en la identificación de numerosas aves protegidas, algunas de ellas sin documentación o con irregularidades.

Los animales han sido puestos a disposición de las autoridades competentes, mientras continúa la investigación para esclarecer el alcance de las actividades delictivas relacionadas con el tráfico de especies.