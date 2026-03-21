¿Es Ricardo Darín argentino o andaluz? Este es el vídeo que desvela su verdadera ciudad de nacimiento
Una campaña de la Junta de Andalucía revela cuál es la ciudad de nacimiento que reza en el DNI del célebre actor
¿Sabías que Ricardo Darín nació en Jaén? Aunque no es exactamente así, en su DNI el actor argentino reza que su lugar de nacimiento es Jaén. ¿Y esto por qué? Según detalló él mismo en una entrevista a una cadena de su país, al recibir la nacionalidad española, hay que decidir en qué lugar hubieras querido nacer y sin dudar, el actor se decantó por Jaén capital.
Esta curiosa anécdota ya ha alimentado el ingenio de sus paisanos, que son los protagonistas de una campaña lanzada por la Junta de Andalucía bajo el lema Vive Andalucía. El vídeo, difundido en redes sociales, arranca con un mensaje claro: "Aquí decidió nacer", acompañado de la referencia al "célebre actor argentino". A partir de ahí, el vídeo construye una narrativa que juega con la confusión entre lo argentino y lo andaluz.
El papel clave en esta campaña lo juegan los vecinos, que recrea la infancia del actor por las calles jiennenses. Desde el sastre que le elaboró el "traje de conejito" en su primera obra de teatro -con pruebas gráficas y todo- hasta Rosa María, la repostera que sabía todos los pasteles que le gustaban, aseverando que lo que menos le hacía gracia era el dulce de leche.
Tanto es la implicación vecinal que María Luisa, dueña de la floristería junto a la casa en la que supuestamente nación, duda de su nacionalidad: "¿Qué me has dicho que es argentino? Pero si tiene un acento de Jaén ni pollas, auténtico". ¿Y todo a qué viene? Pues porque hay que ubicar la placa que sentencie el punto exacto donde nació el actor.
#DarínDóndeVaLaPlaca
El spot cierra con un claro llamamiento a la participación: "Si eres de Jaén, comparte cualquier recuerdo sobre el tema" junto al hashtag #DarínDóndeVaLaPlaca
Este cierre confirma que la campaña busca viralidad y conversación en redes sociales, invitando a los usuarios a interactuar y aportar contenido propio, algo que no ha tardado en suceder. Ya en la publicación, la gente ha subido fotos con el actor, defendiendo orgullosos que Ricardo Darín haya elegido Jaén como su ciudad de adopción.
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