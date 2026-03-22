Felipe Martínez Alcalá, decano de la CEU Fernando III: "Queremos formar médicos Paliativos o de Familia, que es lo que más se necesita"

Más de seis meses después de su puesta en marcha, la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida de la Universidad CEU Fernando III encara en Sevilla su primer gran examen académico. Con una oferta centrada en algunos de los grados más demandados -Medicina, Enfermería, Psicología y Fisioterapia-, el centro se abre paso ya como la tercera facultad de la provincia en el ámbito sanitario. Su decano, el doctor Felipe Martínez Alcalá, digestólogo sevillano de larga trayectoria, analiza en esta entrevista con El Correo de Andalucía los retos, las aspiraciones y la identidad de un proyecto que busca alumbrar a la primera generación sevillana de sanitarios formados en el CEU.

PREGUNTA. Están en el ecuador del primer curso de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida. ¿Qué balance hace?

RESPUESTA. Ahora mismo estamos encantados. Destacaría lo que nos transmiten todos los profesores, que es el buen estudiantado que tenemos. Tienen un nivel muy bueno además de una ilusión y una participación extraordinaria. Entonces, la tutorización está resultando muy sencilla y realmente muy agradable. Y después el conocimiento que van adquiriendo siguiendo el esquema que tenemos: se presenta un caso clínico y a partir de ahí se habla del tema. Y después, bueno, todo es nuevo y entonces surgen pequeñas dificultades, pero afortunadamente se va resolviendo todas sobre la marcha. Es lo único que puedo decir hasta ahora.

P. Cuando se anunció al apertura de esta nueva universidad privada, los rectores de las públicas se mostraron en contra. ¿Se ha superado ese conflicto?

R. Yo creo que es fundamental que todos nos preocupemos porque haya calidad y excelencia. Y creo que la llegada de esta universidad ha beneficiado a la sociedad en su conjunto y al que esté en estas universidades. Tenemos una magnífica relación entre los decanos, tanto el decano de la Loyola como el decano de la Hispalense. Hablamos entre nosotros y comentamos, y todos estamos contentos en ese sentido porque creemos que podemos aportar.

Yo creo que tenemos que superar esos pequeños roces que pudo haber al principio, yo los veo como antiguos

Nosotros no perdemos de vista lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Que estamos formando médicos, que estamos formando personas que después van a ser los que se van a encargar de curar a nosotros y a la sociedad. O sea, que yo creo que tenemos que superar esos pequeños roces que pudo haber al principio, yo los veo como antiguos. Me suena viejo, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que tenemos que ser una sociedad moderna, que progrese, que mire al futuro, que mire a avanzar, a mejorar el bien de todos. Y yo creo que ya está. ¿Handicap? Bueno, sí, que es una universidad privada, pero una universidad privada sin ánimo de lucro y con un 10% de becas.

Felipe Martínez-Alcalá, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida de la nueva Universidad CEU Fernando III en Sevilla. / Marina Casanova / ECA

P. Esta es la tercera y más reciente Facultad de Medicina que tiene la provincia de Sevilla. ¿Qué beneficios tiene?

R. Tiene muchos. Al ser los últimos, tenemos la ventaja de que hemos hecho un programa más moderno. Nos hemos adaptado a las últimas innovaciones docentes en Medicina, siguiendo los criterios de Yale y siguiendo los criterios de Harvard. También tenemos un modelo de tutorización muy eficaz. Los profesores están continuamente encima de los alumnos. Es una relación muy directa. Entonces, esa convivencia son grupos reducidos. El contacto es muy estrecho. Yo en clase me parece que éramos doscientos y pico. Hay una diferencia, ¿no?, entre eso y lo que hay ahora. Yo creo que eso hace, eso mejora mucho.

P. ¿Cuándo está previsto que se inaugure el hospital de simulación?

R. Estará listo en septiembre. Las obras están avanzando muy rápido. Por el momento, los alumnos tienen material de simulación y se están haciendo prácticas en todos los grados, en Fisioterapia, en Enfermería y en Medicina, excepto en Psicología. Dentro de este hospital, que tendrá dos plantas, habrá laboratorios de investigación y animalarios para que los estudiantes puedan llevar a cabo investigación académica. También contará con salas de admisión, espera, triaje, urgencias, quirófano, UCI, partos así como con salas de consultas hospitalarias y domiciliarias o laboratorios de fisiología, bioquímica, biología celular entre otras salas.

Lo que queremos es que el estudiante se enfrente a situaciones clínicas complejas en un entorno seguro, desarrollando capacidades prácticas y de toma de decisiones muy valoradas tanto en la práctica médica como por los tutores de residencia.

P. Ustedes hablan de la "excelencia académica" y promueven la búsqueda de "alumnos con vocación". ¿Qué sistema utilizan?

R. Es el sistema tradicional, el mismo que en el resto de universidades. Te diré que sí, nosotros procuramos elegir a los alumnos vocacionales, que es lo más difícil. Yo te diría que es el reto más grande que tenemos y que todavía no hemos encontrado la fórmula, ninguno, no solamente nosotros. Eso es algo que en la conferencia de decanos cada año se discute. ¿Qué hay que hacer para poder elegir a médicos vocacionales? Ahí estamos, yo estoy dando vueltas a ver si cambiamos el sistema de selección, pero es muy complicado.

Nosotros procuramos elegir a los alumnos vocacionales, que es lo más difícil

Yo lo veo muy complicado porque estamos haciendo que un chaval muy joven, de 16 o 17 años, tiene que elegir un proyecto para su vida, y lo está eligiendo a través de un examen de biología, de química, de inglés. Es importante, tenemos que saber su capacidad de esfuerzo, su capacidad intelectual, pero hay algo más, que es la vocación y después el crecimiento personal de ese individuo. Yo creo que quizás es pronto para eso.

Felipe Martínez-Alcalá, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida de la nueva Universidad CEU Fernando III de Sevilla. / Marina Casanova / ECA

Tenemos que buscar una alternativa, estamos viendo que en otras universidades también se hacen entrevistas. Pero ¿cuál es el problema? Son muchos. En este primer examen se han presentado más de 400 alumnos. ¿Cómo seleccionas tú entre 400 alumnos, el más vocacional o los más vocacionales, con una entrevista? Es muy complicado. Entonces tienes que hacer algo que sea objetivo. Y lo que es objetivo es un examen tipo test ¿Mejorable? Probablemente sí, pero todavía yo creo que no hemos encontrado nada mejor que sea, además, igual para todo el mundo. Porque este tiene la ventaja de que todos están en las mismas condiciones. Y eso yo creo que nos da bastante tranquilidad.

P. Una parte del colectivo médico, y especialmente el más joven, está reivindicando mejoras en sus condicionales laborales. La próxima semana volverán a convocar una huelga en todo el país y Sevilla será epicentro en Andalucía.

R. Para entrar en Medicina tienes que estudiar más que nadie, después hacer el MIR, que son unas oposiciones muy duras. Al terminar haces cuatro años de especialidad con las guardias, trabajando en unas condiciones, digamos, que no están muy bien remuneradas, que sepamos, y que son todavía más exigentes. Pero es que después terminas y es cuando tienes que empezar a buscar trabajo. Dime cuántos años has hecho eso. Y ahora dime si después de eso se puede hacer un estatuto en el cual estemos todos equilibrados. Vamos a ver, creemos en el bienestar de todo el mundo. Por supuesto que sí. Y la dignidad de todo el mundo. Pero el esfuerzo también hay que valorarlo. O sea, es que ese señor después se quema.

Yo estoy completamente a favor de la huelga [de médicos], pero yo no puedo hacer huelga

Yo no me quiero poner de ejemplo, pero yo me he llevado haciendo guardias sin cobrarlas años. Más de cuatro años. Pero llega un momento que comprendo que la gente joven diga, oiga, reconozcame usted algo, reconozcame en salario, en algo más también, en algún reconocimiento científico o social. Yo creo que eso es lo que se pide.

Yo estoy completamente a favor de la huelga, pero yo no puedo hacer huelga. ¿Por qué? Porque yo no puedo dejar de atender a un paciente. No puedo. Y realmente, manifiesto que estoy a favor, pero trabajo. Y yo creo que en eso es un poco lo que pasa y lo que sentimos la mayoría de los médicos.

P. Otro de los grandes problemas en Andalucía es la fuga de talento. La comunidad tiene un problema con la cobertura de médicos en las zonas rurales, faltan médicos de Familia, de Paliativos y no hay especialidad de Geriatría. ¿Se fomentan estas especialidades en la universidad?

Por supuesto que sí. Ese es un problema estructural. A los médicos rurales deberíamos dotarles de más medios en esas localizaciones. Luego, los médicos de Familia, solucionan el 80% de los problemas. Y hoy en día están formados perfectamente para solucionarlos, te lo aseguro. Los médicos que salen ahora mismo tienen una formación extraordinaria y tienen esa capacidad.

También tenemos que formar más en Medicina Paliativa, en centros de personas de más edad. Hay especialidades con pocos médicos. Y nosotros tenemos, esas asignaturas. Apostamos por formar médicos en todas esas esferas porque hacen falta y son necesidades de la sociedad. Y yo creo que nosotros como universidad nos tenemos que preocupar por las necesidades sociales.