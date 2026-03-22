Tren AVE
Moreno: "Andalucía está preparada para una de sus mejores Semanas Santas pese al AVE"
El presidente andaluz anima a andaluces y españoles a disfrutar de la Semana Santa, resaltando su valor económico, cultural y patrimonial en cada municipio
Efe
El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha afirmado este domingo que en Andalucía todo está listo y preparado para afrontar la que, a su juicio, será una de las mejores Semanas Santas de los últimos años pese a la falta de AVE directo entre Madrid y Málaga por la reparación de un talud derrumbado en Álora.
En declaraciones a Canal Sur recogidas por EFE antes de asistir al pregón de la Semana Santa de Sevilla, Moreno ha manifestado que está todo listo para la que, en su opinión, será una de las mejores Semanas Santas de Andalucía de los últimos años pese al impacto que, dice, puede tener la desconexión ferroviaria en la celebración de esta festividad.
"Es verdad que tenemos una incidencia importante en la ciudad de Málaga como consecuencia de la falta de conexión pero, más allá de eso, si tenemos buen tiempo todo está preparado, todo está dispuesto para tener una de las mejores Semanas Santas de los últimos años, así que espero y deseo que todo salga bien", ha indicado.
El presidente andaluz ha subrayado la relevancia de la Semana Santa en Andalucía, una tradición que, afirma, "va más allá de la fe" porque aúna "economía, cultura, patrimonio, artesanía, arte" y "muchas cosas más".
Ha animado a los andaluces y a los españoles a asistir a Andalucía para conocer esta tradición, que tiene en cada municipio su propia "idisioncrasia, naturaleza, historia y evolución".
- Juan Antonio Salado, meteorólogo: 'Se espera una Semana Santa más fría de lo habitual
- Juan Antonio Salado, meteorólogo: 'Las posibilidades de lluvia durante la Semana Santa serán escasas
- Las guarderías serán gratuitas en Andalucía para los niños de un año a partir del curso 2026-2027
- Antonio Delgado, meteorólogo: 'La Semana Santa en Sevilla podría ser más inestable que la de Pasión
- La Feria de la Gamba de Punta Umbría celebra su 30 aniversario con récord de solicitudes y un acuerdo de 12.000 euros para su organización
- Las guarderías andaluzas respaldan que las plazas sean gratis a partir de un año pero urgen a la Junta de Andalucía a aumentar la financiación
- Andalucía aprobará ayudas de hasta 350 euros al mes para autónomos y pymes afectados por las borrascas
- Andalucía aprueba ayudas de hasta 12.500 euros por autónomo afectado por borrascas: el plazo se abre el 8 de abril