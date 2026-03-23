El alga asiática se expande en Andalucía creando millones de clones con reproducción asexual
Un equipo de investigación de la Universidad de Málaga ha comprobado que la especie invasora genera clones a partir de pequeños fragmentos de sí misma
Un equipo de investigación de los departamentos de Botánica y Fisiología Vegetal y Geología y Ecología de la Universidad de Málaga, en colaboración con el Departamento de Botánica de la Universidad de Granada, ha desvelado cómo la macroalga asiática Rugulopteryx okamurae logra expandirse en la costa andaluza: lo hace formando clones de manera asexual, mediante células especializadas, y también de forma vegetativa, a partir de pequeños fragmentos de sí misma. El estudio analiza por primera vez las estrategias reproductivas de Rugulopteryx okamurae en un territorio invadido, como son las praderas de Posidonia oceanica de la costa granadina. Esas estructuras desarrollan nuevos individuos completos, capaces de dispersarse por el agua y llegar a otras zonas cercanas.
En el trabajo ‘Reproductive performance and propagule pressure: Key drivers of Rugulopteryx okamurae (Ochrophyta, Dictyotales) invasion of a Posidonia oceanica meadow’, publicado en la revista Marine Pollution Bulletin, los científicos calculan que podrían generar más de medio millón de ejemplares potenciales por metro cuadrado a lo largo de un año, una cifra similar a la población de una ciudad como Málaga. Apuntan a la primavera y el verano como los periodos de mayor actividad reproductiva, cuando el alga produce más estructuras capaces de originar nuevos organismos.
Claves para el control de la invasora
Estos resultados ayudan a entender su rápida proliferación y aportan información clave para mejorar las estrategias de gestión y control de esta invasora marina. “Aunque la erradicación solo resulta exitosa con una detección temprana y una actuación rápida y mantenida en el tiempo, se podría probar con controles poblaciones, aplicando estrategias de eliminación selectiva en las épocas más adecuadas, para dar oportunidad a las especies nativas a desarrollarse”, explica a la Fundación Descubre el investigador de la Universidad de Málaga Jesús Rosas-Guerrero, coautor del artículo.
Tamaño y densidad
Originaria del Pacífico occidental, Rugulopteryx okamurae fue detectada por primera vez en Ceuta en 2015 por la investigadora de la Universidad de Málaga María Altamirano, autora principal de este estudio. Desde entonces la macroalga ha colonizado amplias zonas del litoral andaluz, desplazando especies autóctonas y generando impactos ecológicos y económicos sin precedentes, entre otros al sector pesquero y por acumulaciones de biomasa en las playas que obligan a realizar costosas labores de retirada y acopio.
Para comprender mejor los mecanismos que explican esta invasión, el equipo realizó un seguimiento durante un año de una población del alga que invade una pradera de Posidonia oceanica en la costa de Granada. Concretamente en la Cala de Cambriles, donde se localiza uno de estos importantes ecosistemas protegidos por normativas europeas por albergar una gran biodiversidad.
El equipo de buceadores retiraba cuidadosamente las muestras cada dos meses y, una vez en el laboratorio, los científicos analizaban los talos —la estructura vegetal del alga— clasificándolos según su tamaño. Después comprobaban cuántos presentaban estructuras reproductivas y en qué cantidad, para estimar el potencial de propagación entre individuos de diferentes tallas y en distintos momentos del año.
Reproducción en territorio invadido
Trabajos previos han descrito que, en su área nativa, la especie se reproduce mediante mecanismos clónicos, bien propágulos, pequeños talos capaces de desprenderse y crecer hasta formar un nuevo ejemplar; o esporas, células que al germinar generan un individuo; pero también de manera sexual, mediante gametos y tetrasporas, que son los que aportan variabilidad genética en las poblaciones.
Sin embargo, los resultados cambian al estudiar el comportamiento en un territorio invadido. “Durante el año analizado las estructuras de reproducción sexuales resultaron ausentes en el caso de los gametos y anecdótica en el de las tetrasporas, mientras que propágulos y esporas asexuales aparecieron por casi toda la superficie del alga y durante gran parte del año”, matiza el investigador.
Resultados del estudio
En concreto, los propágulos se detectaron prácticamente en todas las estaciones, mientras la producción de esporas se concentró sobre todo en primavera y verano, siendo los individuos de mayor tamaño los que generaron más unidades capaces de originar nuevos organismos.
A partir de estos datos, el equipo calculó la llamada presión de propágulos, para estimar la capacidad de expansión de la invasora en un área determinada. “Hemos descubierto que el alga puede producir más de medio millón de nuevos individuos por metro cuadrado invadido de posidonia, pero la realidad es que no hay fondo marino que albergue tal cantidad”, afirma Rosas-Guerrero.
Esto lleva a pensar al equipo de investigación que parte de esos ejemplares permanecen en la columna de agua, viviendo y viajando en ella hacia nuevas zonas, sin necesidad de asentarse en un territorio. Este proceso explicaría tanto la rápida expansión de Rugulopteryx okamurae como la presencia de grandes masas flotantes en el litoral.
Los científicos apuntan a que comprender estos mecanismos de reproducción, y con ello entender cómo se mantienen las poblaciones del alga invasora, resulta fundamental para diseñar estrategias de gestión más eficaces, sobre todo en la planificación de acciones de control y retirada de biomasa, para minimizar el impacto ecológico y socioeconómico. “Nuestros resultados pueden apoyar a los gestores en su toma de decisiones para actuar frente a la peor especie invasora del medio marino andaluz”, concluye el experto.
El estudio ha contado con la financiación de la Fundación Biodiversidad, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía a través de fondos FEDER.
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