La FP alcanza su récord en Andalucía con 30.000 nuevas plazas: se refuerza la enseñanza virtual en sectores como el comercio, hostelería o turismo

Andalucía sumará 30.275 nuevas plazas de Formación Profesional para el curso 2026-2027 y rozará las 200.000 plazas de nuevo ingreso. Del total de plazas habilitadas, el 93,3% se destinarán a la FP a distancia, donse se ofertarán 28.265 nuevas plazas y solo 2.010 para la oferta presencial. Así, tal como apunta la Consejería de Educación, se abordará el "déficit detectado en esta modalidad" y permitirá ampliar la oferta en ciclos con alta demanda, especialmente en las familias profesionales de Administración y Gestión, Comercio y Marketing, Hostelería y Turismo, Informática y Comunicaciones y Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

La consejera de Educación, Carmen Castillo, ha presentado este lunes la nueva oferta formativa de FP en un encuentro con los medios de comunicación en el IES Heliópolis (Sevilla), un centro referente en esta titularidad. Tal como ha explicado la propia consejera en una presentación acompañada del viceconsejero, Pablo Quesada, y el presidente del PP en Sevilla, Ricardo Sánchez, al término de la legislatura -que será en abril-, "el Gobierno andaluz habrá creado unas 78.000 nuevas plazas de Formación Profesional desde 2019". Así, Castillo firma un aumento de la oferta con relación al número de plazas, titulaciones y empleabilidad, uno de los principales objetivos de este tipo de formación académica. El de este año no es un aumento menor: equivale al 40% de lo que se ha aumentado en los últimos siete años.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, presenta, en un desayuno informativo en el IES Heliópolis de Sevilla, la oferta de Formación Profesional para el próximo curso 2026/2027. / Esther Lobato / Europa Press

La FP a distancia se lleva el mayor aumento de plazas

Uno de los ejes estratégicos de esta oferta es el impulso de la oferta modular virtual, es decir la FP a distancia, que concentrará la mayor parte del crecimiento con 28.265 nuevas plazas (el 93,3%). Asimismo, se incorporan nuevas titulaciones en modalidad virtual, destacando áreas como Actividades Físicas y Deportivas; Sanidad -con especialidades como Dietética, Documentación y Administración Sanitaria y Farmacia y Parafarmacia- y Seguridad y Medio Ambiente, con el ciclo de Coordinación de Emergencias y Protección Civil. En este sentido, la consejera ha afirmado que "esta ampliación permitirá mejorar la accesibilidad en todo el territorio, especialmente en zonas rurales, y facilitar el acceso a personas trabajadoras o con necesidades de conciliación".

En paralelo, la oferta presencial solo crecerá con 2.010 nuevas plazas de nuevo ingreso que se repartirán entre 78 nuevos ciclos formativos y 16 nuevos cursos de especialización.

Aumenta la oferta de titulaciones

En total, la Consejería de Educación habilitará una oferta de 3.773 ciclos, lo que supone un aumento del 31% respecto a 2018, cuando el Gobierno de Juanma Moreno llegó a la Junta de Andalucía.

Para Castillo, una de las principales claves de esta oferta es la "ampliación del catálogo de titulaciones", una de las principales demandas de las empresas, los centros especializados y los alumnos que aspiran a estudiar FP. En este sentido, el catálogo de titulaciones ha pasado de 2.867 ciclos en 2018 a 3.773 ciclos y cursos de especialización, lo que supone un aumento del 31%, una cifra que se mantiene estable por provincias. Además, tal como ha señalado Castillo, Andalucía ofrece en la actualidad 197 titulaciones diferentes, "lo que equivale a cubrir el 87% del catálogo nacional de Formación Profesional".

Actualmente, en la provincia de Sevilla hay un total de 827 titulaciones ofertadas, "un 30% más que en 2018", según Castillo.

La consejera ha asegurado que "no se trata solo de crecer, sino de hacerlo con criterio". "Hemos orientado la oferta hacia los sectores con mayor proyección como la digitalización, la logística, la transición energética o la industria avanzada sin perder de vista sectores tradicionales que siguen siendo clave en nuestra economía como el agroalimentario, el ecuestre o la hostelería". Castillo se ha referido a una "planificación territorial", como la estrategia clave para ofertan en función de las necesidades de cada provincia y territorio". "No es lo mismo formar para la base logística de Córdoba que para el sector turístico de la costa de Málaga o el agrícola de Huelva. Diseñamos la oferta pensando en cada territorio y en las oportunidades reales de empleo", ha dicho.

El Grado Superior: el ciclo que más crece

Por niveles formativos, el mayor crecimiento se ha producido en los Grados Superiores, que han pasado de 950 ciclos en 2018 a 1.331 en la actualidad, un incremento del 40%. Le sigue los Grados Básicos, con un aumento del 21% hasta alcanzar los 720 ciclos, desempeñando un papel fundamental en la reducción del abandono escolar. Por su parte, los Grados Medios, que constituyen el mayor volumen de oferta en la comunidad, han crecido un 18%, hasta los 1.480 ciclos formativos.

A esta evolución se suman los 121 cursos de especialización, implantados por primera vez en el curso 2020-2021, que permiten al alumnado profundizar en áreas específicas como la ciberseguridad, los cultivos celulares o el desarrollo en Python. En el curso actual, esta oferta abarca 11 familias profesionales vinculadas a sectores de alta empleabilidad. Junto a la oferta completa, Andalucía cuenta con 80 ofertas modulares de grados D y E, ya sea en modalidad presencial, semipresencial o virtual, que facilitan itinerarios formativos flexibles.

El abandono escolar se estabiliza en el 13%

Castillo ha querido hacer hincapié en las tasas de abandono escolar y de "ninis", insistiendo en que están eran algunas de la sprincipales claves que ponían en valor "el aumento del prespuesto". "A veces, el aumento del presupuesto no se ve en los resultados, pero en este caso sí", ha abundado. Aunque ambas cifras siguen por encima de la meda nacional y europea, los porcentajes están significativamente más cerca de respetar el comportamiento nacional y europeo.

Según los datos de la Consejería, la población entre los 15 y los 29 años que ni estudia ni trabaja se sitúa por debajo del 15% (13,3%), una tasa que en Andalucía llegó a superar el 30% y que en los últimos años se ha reducido en casi siete puntos. Respecto al año pasado, la cifra se mantiene estable, pero en los últimos cuatro año ha alcanzado "mínimos históricos".

En cuanto al abandono escolar temprano, se sitúa por primera vez en la historia por debajo del 15% con un 14,5% que en 2018 era del 21,9% y en 2004 llegó a estar casi en un 40%. Es decir, siete puntos porcentuales menos que en 2018, pero todavía un 5,1% por encima de la media europea.

Se adelanta la orientación académica en los institutos

Para seguir paliando el abandono escolar, la consejera ha avanzado que el próximo curso se reforzará también la orientación académica y profesional, con el objetivo de que el alumnado debe llegar mejor informado, a la hora de tomar decisiones, sobre las oportunidades reales, los itinerarios posibles y el emprendimiento. Así, Castillo ha subrayado que "la orientación tiene que ser más personalizada, empezar antes y mucho más conectada con la realidad y el empleo". Para ello, se incorporarán alrededor de 100 nuevos orientadores, junto con200 profesores adicionales destinados a impulsar la prospección empresarial y la dinamización de la FP dual.

Otra de las prioridades que ha señalado la consejera es la incorporación de mujeres en familias STEM, donde su presencia aún es minoritaria. Actualmente, las mujeres representan casi la mitad del alumnado de FP en Andalucía. También merece especial atención la digitalización y la innovación de estas enseñanzas, con la actualización de contenidos, metodologías y equipamientos, garantizando que el alumnado adquiera competencias digitales avanzadas alineadas con las demandas del mercado laboral.