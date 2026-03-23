La entrada en el sector de la Defensa dispara el crecimiento de la andaluza Innovasur en el área de ciberseguridad un 200%

Innovasur, tecnológica andaluza especializada en inteligencia artificial, gestión del dato y ciberseguridad, continúa consolidando su crecimiento en el ámbito de la seguridad, tras registrar en 2025 un incremento del 200% en esta línea de negocio, uno de los pilares estratégicos de la compañía.

Refuerzo del SOC en Andalucía

"Este avance se apoya en el fortalecimiento de su Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), que ya cuenta con un equipo de más de cien profesionales especializados, consolidándose como uno de los centros con mayor capacidad en Andalucía", ha subrayado la compañía en una nota de prensa.

En un contexto marcado por el aumento de ciberamenazas, la presión regulatoria y la creciente digitalización de empresas e instituciones, Innovasur cuenta con una propuesta diferencial basada en tecnología propia, monitorización continua y servicios adaptados a las necesidades reales del mercado. En este escenario, la firma se posiciona como un actor clave en Andalucía, ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades reales del tejido empresarial.

Entrada en el sector Defensa

Uno de los motivos de este notable crecimiento se centra en su entrada en el sector de la Defensa. Esta colaboración ha permitido fortalecer sus capacidades técnicas, ampliar su visión estratégica y posicionarse como un actor clave en la protección de infraestructuras críticas. Además, refuerza su compromiso con la soberanía digital, impulsando soluciones tecnológicas que garantizan la autonomía, la resiliencia y la confianza en los sistemas que sustentan la seguridad nacional y el futuro digital de España.

En el sector privado también ha experimentado un gran crecimiento gracias al desarrollo de su plataforma propia de ciberseguridad, un hub que integra múltiples soluciones en un único entorno y permite ofrecer servicios avanzados con un modelo flexible y escalable. Esta plataforma, diseñada para adaptarse a cualquier entorno tecnológico, facilita la gestión centralizada de la seguridad, la generación de cuadros de mando y la integración de hasta 18 subservicios, lo que la convierte en una solución especialmente competitiva para organizaciones con recursos limitados.

Liderazgo en pymes y expansión

Gracias a esta propuesta, Innovasur ha consolidado una base sólida de clientes en el segmento pyme —donde existe menor oferta especializada— liderando este segmento industrial con más de 3.000 clientes al tiempo que avanza en proyectos de mayor complejidad en grandes organizaciones y administraciones públicas.

Innovasur cuenta con un portfolio completo de servicios que abarca todas las dimensiones de la ciberseguridad: SOC 24/7 con monitorización continua y respuesta ante incidentes, servicios de detección y respuesta (MDR/XDR), gestión de vulnerabilidades y auditorías de seguridad, protección de infraestructuras IT/OT, ciberseguridad en entornos Cloud, consultoría en cumplimiento normativo (ENS, ISO, NIS2) y servicios de formación y concienciación.

El SOC actúa como núcleo operativo, integrando inteligencia de amenazas, automatización y analítica avanzada para anticipar y mitigar riesgos en tiempo real. Además, Innovasur destaca por su capacidad en detección y respuesta ante incidentes, con certificación en ISO 27035, lo que refuerza su posicionamiento en servicios gestionados de seguridad.

Estrategia de crecimiento en ciberseguridad

Innovasur continuará impulsando su crecimiento en ciberseguridad apoyándose en tres pilares: innovación tecnológica, talento especializado y desarrollo de capacidades propias, con el objetivo de convertirse en un referente nacional e internacional en defensa digital.

La compañía avanza así hacia un modelo en el que la inteligencia artificial y la ciberseguridad convergen para ofrecer soluciones más automatizadas, predictivas y eficaces en un entorno cada vez más interconectado.

Compromiso con la innovación y la excelencia tecnológica

Innovasur se ha consolidado como una de las empresas españolas de referencia en los ámbitos de la ciberseguridad y la inteligencia artificial, aportando soluciones tecnológicas avanzadas que refuerzan la soberanía digital y la competitividad del país. "Desde su fundación, la compañía ha mantenido un propósito claro: proteger, innovar y acompañar a las organizaciones en su evolución hacia un entorno digital más seguro, autónomo y eficiente", ha añadido.

En el ámbito de la ciberseguridad, Innovasur trabaja para proteger entornos críticos, garantizar la continuidad operativa y reforzar la resiliencia frente a las amenazas digitales que afectan tanto a la Administración Pública como al tejido empresarial. Su experiencia se traduce en soluciones avanzadas de monitorización, respuesta a incidentes, ciberdefensa y concienciación, contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema nacional de seguridad digital.