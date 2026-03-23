Juan Antonio Salado, meteorólogo: "Arranque estable y dudas a partir del Lunes Santo en la Semana Santa 2026"

La previsión meteorológica para la Semana Santa de 2026 invita, por ahora, al optimismo en buena parte de Andalucía occidental. Según la predicción difundida este 23 de marzo por el meteorólogo Juan Antonio Salado, Sevilla afrontaría un arranque de la semana grande sin riesgo de lluvia durante el Viernes de Dolores y el Sábado de Pasión, mientras que la incertidumbre comenzará a crecer de cara al Domingo de Ramos y, sobre todo, a partir del Lunes Santo.

Los datos recogidos en la tabla de previsión sitúan en 0% la probabilidad de precipitaciones en Sevilla tanto para el Viernes de Dolores como para el Sábado de Pasión, en las dos franjas horarias analizadas: de 11:00 a 17:00 y de 17:00 a 02:00. De cara al Domingo de Ramos, ese riesgo subiría levemente hasta el 5% en la primera mitad del día y al 10% por la tarde-noche. Para el Lunes Santo, la probabilidad ascendería al 15% en ambas franjas.

Según explica la Aemet, esta época del año se caracteriza por una gran variabilidad atmosférica, donde pequeños cambios en la circulación pueden modificar de forma significativa el escenario meteorológico en cuestión de días. A pesar de ello, ya comienzan a dibujarse algunas tendencias sobre el tiempo en Semana Santa.

La previsión del meteorlogolo, con formación en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y una sólida trayectoria en el ámbito meteorológico, divulgativo y educativo, elaborada con datos del ENS ECMWF y Multimodelo, también incluye otras capitales andaluzas y apunta a un escenario similar en Jerez de la Frontera y Córdoba, mientras que Málaga aparece como la ciudad con mayor riesgo de lluvia en este primer tramo, alcanzando el 30% de probabilidad el Lunes Santo.

En el análisis general, el pronóstico otorga un grado de confianza alto o medio entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Ramos. Para esos días se esperan cielos poco nubosos o despejados en Andalucía occidental, con un aumento de la nubosidad en las provincias orientales a medida que avance el fin de semana, sin descartar alguna precipitación dispersa. También se prevé viento de componente este, con rachas moderadas en el Estrecho y el mar de Alborán, además de un descenso de las temperaturas.

A partir del Lunes Santo y hasta el Miércoles Santo, el parte rebaja el grado de confianza a bajo. La mayoría de escenarios apuntan a que Andalucía seguiría bajo la influencia de las altas presiones, aunque un 30% de los modelos contempla la llegada de bajas presiones desde el Mediterráneo, con posibilidad de lluvias en puntos de la Andalucía oriental y en el área del Estrecho. En ese periodo, las temperaturas se mantendrían estables en la mitad oriental y subirían ligeramente en la occidental.

Más incierto aún se presenta el tramo comprendido entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección, para el que la previsión fija un grado de confianza muy bajo. El pronóstico se limita a apuntar que, con gran incertidumbre, es posible que las altas presiones continúen dominando sobre Andalucía.

Con este escenario, Sevilla encara la cuenta atrás hacia su Semana Santa con una previsión inicialmente favorable, aunque con la mirada puesta en la evolución de los modelos meteorológicos conforme se acerquen los días centrales de la celebración.