Las empresas mineras aúnan fuerzas para extraer del subsuelo andaluz otros 18 minerales críticos claves para la transición energética

"Que se sumen todas las empresas de un sector con un objetivo común no es algo que suceda todos los días". Con esta reflexión, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha puesto en valor la puesta de largo del Centro de Excelencia e Innovación en Minería Sostenible (CEIMS), un proyecto impulsado por Aminer, que aúna a las grandes compañías que operan en Andalucía, como Atalaya Mining, Minera Los Frailes, Sandfire Matsa o Cobre Las Cruces.

El centro nace con el objetivo de ser un "espacio de referencia" donde confluyan empresa, conocimiento y tecnología para acelerar la transformación de la minería hacia modelos más eficientes, responsables y alineados con los retos globales, como la soberanía europea.

22 minerales críticos en Andalucía, solo 4 explotados

En este sentido, Paradela ha recordado que el subsuelo andaluz cuenta con 22 minerales de los denominados críticos, que son esenciales para la transición energética, de los cuales solo se están explotando cuatro, por lo que hay 18 que aún están pendientes de ser extraídos.

"Hay que hacer un trabajo ingente de exploración e investigación y este centro, que lideran las compañías más importantes del sector después del guante que lanzamos desde la Consejería, va sin duda a contribuir a esos desafíos", ha indicado Paradela. El consejero ha recordado que Andalucía cuenta con 479 explotaciones, "pero singularmente es la metálica la que está más conectada con los desafíos de la transición energética y ver hecho realidad este reto es algo que nos alegra y nos congratula desde el Gobierno de Andalucía".

El centro estará en Sevilla

Por su parte, el presidente de Aminer, Enrique Delgado, ha asegurado que el CEIMS será “un hub de referencia en Europa para promover la colaboración, el conocimiento y las buenas prácticas en el sector minero-metalúrgico”, que aunará a las empresas del sector “para reforzar la competitividad industrial con un enfoque que favorezca resultados de alto impacto social y ambiental”.

El CEIMS se ubicará en Sevilla, aunque actualmente la asociación se encuentra en negociaciones con el Ayuntamiento de Sevilla para definir el lugar exacto en el que se implantará, aunque el vídeo promocional del nuevo centro apunta al parque tecnológico Sevilla Techpark, en la Isla de la Cartuja, "con más de 1.200 metros cuadrados dedicados a la innovación y la colaboración"

"Realmente el centro ya está funcionando, tiene un comité ejecutivo, pero tenemos necesidad de un espacio físico y ahí es donde queremos tener el próximo reto del CEIMS", ha destacado. Así, ha lanzado el guante al delegado de Economía del Ayuntamiento, Álvaro Pimentel, para cerrar el acuerdo, quien ha asegurado que Sevilla quiere ser "referente" para el sector minero andaluz.

Puesta de largo

El acto celebrado este lunes ha incluido la firma de un protocolo entre Aminer y la Consejería de Industria, Energía y Minas para impulsar y desarrollar este centro de innovación, que marcará las prioridades para el futuro de la minería metálica a través de la mejora de la tecnología y la digitalización, el aumento de la seguridad, la captación de talento, la formación técnica y la divulgación, la gobernanza y sostenibilidad de las operaciones.

Con su puesta en marcha, “posicionará a la ciudad como un centro estratégico de innovación industrial y formativa, propiciando sinergias con el tejido empresarial andaluz, centros educativos y tecnológicos y el sector público”, ha señalado el presidente de Aminer.

Por último, Joaquín Gotor, representante del Comité del CEIMS, ha destacado que, con este centro, se abre la oportunidad de liderar la estrategia europea de un sector mineral-metalúrgico sostenible e innovador y la de consolidar un sector altamente competitivo en la economía andaluza.