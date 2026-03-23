Muere un hombre tras caer de un pino mientras podaba en Cartaya
El suceso ocurrió en la Avenida de Cristóbal Colón, en Nuevo Portil, cuando la víctima, que podaba un pino, se precipitó desde unos dos metros de altura, tal y como ha informado el 112.
Un hombre ha perdido la vida este lunes por la tarde en Cartaya (Huelva) tras precipitarse desde un pino mientras realizaba labores de poda, según ha informado el servicio de emergencias 112, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía.
El teléfono 112 ha recibido sobre las 17:00 horas, una llamada que solicitaba asistencia sanitaria urgente para un varón caído de un pino, desde una altura de unos dos metros, cuando realizaba labores de poda en una vivienda particular situada en la Avenida de Cristóbal Colón, en Nuevo Portil.
Intervención de los servicios de emergencia
La sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de la víctima en el lugar del siniestro.
Desde el 112 se ha informado del suceso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.
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