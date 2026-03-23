Primera previsión oficial de Aemet sobre el Domingo de Ramos en Sevilla: sol, cero lluvias y 22 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha dado su primera previsión del tiempo para el primer día de la Semana Santa en Sevilla, el Domingo de Ramos, día 29 de marzo. Buenas noticias para esta jornada, no se esperan lluvias ni inestabilidad y el sol se intercalará con leves intervalos nubosos, con temperaturas suaves en torno a los 22 grados de máxima en Sevilla capital y mínimas de 10, estás últimas de madrugada o primeras horas de la mañana. Todo teniendo en cuenta una alta incertidumbre por la distancia en el tiempo.

Si entramos al detalle, según indica el mapa meteorológico de Aemet para ese día, el Domingo de Ramos comenzará en Sevilla capital desde primeras horas de la madrugada hasta las 12.00 horas con cielos despejados y sol, a partir de las 12.00 horas habrá leves intervalos nubosos sin posibilidad de lluvias, cambiando a las 18.00 horas y hasta el final de la jornada con sol absoluto y sin inestabilidad.

Cómo ha sido el tiempo en Semana Santa en Sevilla y Andalucía en los últimos 75 años

Según informa Aemet Andalucía con los datos en porcentaje de días con lluvia de los últimos 75 años, en el periodo de Semana Santa (del 29 de marzo al 5 de abril), el tiempo en Sevilla capital suele ser relativamente variable pero con una tendencia moderada a la lluvia: en el 23% de los años no llueve ningún día, mientras que en un 21% solo se registra precipitación en una jornada; los casos más frecuentes se concentran entre 2 y 4 días de lluvia (especialmente 4 días, con un 19%), y es poco habitual que toda la semana sea lluviosa, ocurriendo solo en torno al 1% de los años. En conjunto, esto indica que lo más normal es tener algunos días con lluvia, pero alternados con periodos secos, más que una Semana Santa completamente pasada por agua.

En cuanto a Andalucía en general según indica AEMET, en el mismo periodo de 1951 a 2025, existe una notable variabilidad territorial, aunque en general predomina una probabilidad moderada de semanas secas: provincias como Jaén y Huelva destacan por ser las menos lluviosas, con un 61% de los años en los que no llueve ningún día del periodo, seguidas de Sevilla y Cádiz (59%), mientras que en el extremo opuesto se sitúan Málaga (35%) y Córdoba (36%), donde es menos frecuente encadenar ocho días sin lluvia. En conjunto, esto refleja que, aunque no es raro disfrutar de semanas completas sin precipitaciones en gran parte de Andalucía, especialmente en el interior y el oeste, en zonas como Málaga la probabilidad de lluvia durante esos días es significativamente mayor.

Las últimas previsiones de José Antonio Salado y Antonio Delgado

Aunque no son previsiones oficiales, son relevantes las últimas predicciones del tiempo en Semana Santa con datos meteorológicos y muy seguidas por el mundo cofrade en Sevilla, como son las de José Antonio Salado y Antonio Delgado.

Las dos predicciones apuntan, en conjunto, a una Semana Santa 2026 en Andalucía con pocas lluvias y sin episodios generalizados, aunque con incertidumbre todavía moderada: Juan Antonio Salado, basándose en los escenarios del modelo europeo, prevé una situación de ligera inestabilidad pero con precipitaciones escasas y muy localizadas, sobre todo en Andalucía oriental y la zona del Estrecho, mientras que el resto de la comunidad quedaría en principio más al margen y con un Viernes Santo perfilándose como el día más estable; por su parte, Antonio Delgado coincide en que no se aprecian borrascas ni lluvias generalizadas y añade que el occidente andaluz estaría más estable que el oriente, con un ambiente además más fresco de lo habitual, de modo que el escenario dominante ahora mismo para Andalucía es el de una Semana Santa más bien tranquila en lo meteorológico, aunque pendiente aún de ajustes en los modelos.