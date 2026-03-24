Andalucía aprueba su calendario oficial de elecciones: el Parlamento se disuelve hoy y la campaña arrancará el 1 de mayo
Las administraciones entran en el apagón electoral desde este mismo martes 24 de marzo y el 11 de junio se constituirá el nuevo Parlamento
Las elecciones andaluzas ya están oficialmente convocadas. Tras el anuncio realizado por el presidente Juanma Moreno este lunes, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del martes ya ha publicado el decreto por el que se disuelve el Parlamento autonómico y se fija el domingo 17 de mayo como la fecha de unos comicios en los que Juanma Moreno aspira a revalidar su mayoría absoluta ante un PSOE que busca frenar la caída que le apuntan las encuestas y un Vox que pretende consolidar el crecimiento que ya ha experimentado en otras autonomías.
Con la publicación del decreto el Parlamento andaluz queda oficialmente disuelto desde este martes 24 de marzo y, por tanto, el Gobierno andaluz entra en la fase de 'apagón electoral'. Es decir, quedan prohibidos hasta las elecciones todos los actos publicitarios e institucionales con tintes electorales como puedan ser inauguraciones, presentaciones o campañas en medios.
Este es el motivo del 'sprint' protagonizado por Juanma Moreno durante las últimas semanas. Esta limitación no sólo afecta al Ejecutivo autonómico, también al resto de administraciones con presencia territorial en Andalucía como ayuntamientos o el propio Gobierno de España.
Del mismo modo, se suspende la sesión plenaria de esta semana, que estaba previsto que fuera la última de la legislatura. Esto deja en el cajón cuatro iniciativas legislativas que tendrán que retomarse después del verano en el siguiente periodo de sesiones: la Ley de Turismo Sostenible, la Ley de Ciencia y las leyes que crean los colegios profesionales de pedagogía y detectives privados.
El calendario
Con la disolución del Parlamento, Andalucía entra en un periodo de pre campaña que se prolongará gasta el día 1 de mayo fecha en la que arrancan oficialmente los quince días de la campaña electoral en Andalucía. Finalizarán el 15 de mayo a las 00.00 horas.
La campaña electoral, por tanto, comenzará con el Día del Trabajo, una jornada tradicional de movilización de los sindicatos y de los partidos de izquierda, y se desarrollará coincidiendo con la visita del Papa León XIV a España.
Una vez que se celebren las elecciones, los partidos tendrán un periodo de casi un mes para negociar y fijar los acuerdos necesarios. La sesión constitutiva de la nueva legislatura será el 11 de junio a las 12 horas. De esta forma, el presidente podrá ser elegido antes del verano tal y como planteó el propio Juanma Moreno en su comparecencia pública del pasado lunes.
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