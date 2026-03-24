Punta Umbría renueva sus chiringuitos: así serán los nuevos modelos desmontables

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha dado un paso clave en la temporada turística al contar ya con la propuesta de adjudicación de nueve chiringuitos desmontables, que se ubicarán tanto en la playa urbana como en el entorno natural del municipio, un avance decisivo que permitirá su apertura en el corto plazo y reforzará la oferta turística local.

Según ha indicado el Consistorio, el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha mostrado su "satisfacción" por el desarrollo del proceso, subrayando que "la propuesta de adjudicación va a permitir la pronta apertura de estos establecimientos, fundamentales para la oferta turística del municipio". Asimismo, ha destacado que "este procedimiento se ha llevado a cabo con total transparencia y rigor administrativo", añadiendo que se abre "una nueva etapa con un marco jurídico sólido que aporta seguridad tanto a los empresarios como a la ciudadanía".

En estos momentos, el procedimiento se encuentra en su fase final, a la espera de que los adjudicatarios presenten la documentación pertinente en el plazo de diez días desde su notificación.

Condiciones y aprobación del Plan de Playas 2026

La adjudicación definitiva quedará condicionada a la aprobación del Plan de Playas 2026 por parte de la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Huelva. Una vez formalizado el proceso, los titulares deberán tramitar las correspondientes licencias municipales para el inicio de la actividad.

La propuesta de adjudicación ha tenido en cuenta criterios exigentes relacionados con la sostenibilidad ambiental, la calidad del servicio, la integración paisajística de las instalaciones y el cumplimiento estricto de la normativa vigente.

Duración y características de los chiringuitos

El plazo de concesión será de cuatro años para cada uno de los nueve chiringuitos, manteniéndose la obligación legal de desmontaje al término de cada temporada estival. Estas instalaciones, de carácter temporal, podrán prestar servicio entre los meses de junio y septiembre y se distribuirán a lo largo del litoral puntaumbrieño, desde El Portil hasta La Canaleta.

Cada chiringuito contará con una superficie máxima de 70 metros cuadrados, de los cuales 20 corresponderán al módulo cerrado y 50 al espacio destinado a terraza.

Asimismo, el Ayuntamiento de Punta Umbría ha indicado que de los doce chiringuitos desmontables existentes anteriormente, tres no han sido incluidos en este procedimiento al carecer de concesión y licencia, además de no haber cumplido con el requerimiento de desmontaje en el plazo establecido.

La normativa estatal de Costas obliga al desmontaje de estas instalaciones al finalizar cada temporada, al tratarse de ocupaciones temporales del dominio público marítimo-terrestre.