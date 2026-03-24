Andalucía refuerza su lucha policial contra los talleres de coches clandestinos, los incendios forestales y las apuestas ilegales

La unidad de la Policía Nacional adscrita a Andalucía aspira a incorporar este próximo mes de junio en torno a 181 profesionales que servirán para completar una mermada plantilla que lleva años muy por debajo de las 725 plazas que conformaban la estructura que se diseñó en su momento para este cuerpo. El objetivo es llegar a los 500 en una primera fase y ampliar el personal disponible cada año en otros 50 más. Este incremento está centrado, según las previsiones de la Consejería de Presidencia, en reforzar dos de los ejes de actuación para este año: la lucha contra los incendios y el nuevo grupo Titán creado para el control de las viviendas turísticas ilegales aprovechando la entrada en vigor de la nueva ley.

A la espera de estos refuerzos, la mermada plantilla de la unidad adscrita, con sólo 345 agentes, ha conseguido cerrar en 2025 una campaña récord especialmente en la lucha contra los incendios y otras actuaciones de protección del medio ambiente. Concretamente, según los datos incluidos en la memoria de la unidad, los agentes participaron en 60 investigaciones de incendios de los que lograron esclarecer un total de 47. Es decir, un 78%, seis puntos por encima del año anterior. Dentro del periodo de máximo riesgo del Plan Infoca, la efectividad ha sido incluso superior: 33 de los 35 incendios han sido aclarados y 16 personas han sido imputadas, el triple que el año anterior.

El año 2025 estuvo marcado por los incendios en toda España, con más de 400.000 hectáreas quemadas, una cifra histórica con especial incidencia en comunidades como Castilla y León. En Andalucía, no obstante, el número de siniestros y de hectáreas quemadas fue inferior a otros años. Sin embargo, sí han aumentado el número de personas identificadas y de fuegos esclarecidos. A partir de 2026 el objetivo es que haya más profesionales asignados a estas tareas.

Plan contra talleres y desguaces

No fue el único récord que consiguió alcanzar la unidad adscrita durante 2025. El año se cerró con el mayor volumen de actuaciones contra talleres y desguaces ilegales. Sólo durante el mes de marzo, en una intensa campaña desplegada, se detectaron 2.469 infracciones en las ocho provincias andaluzas. Fueron inspeccionados 449 talleres mecánicos de los cuales 109 operaban de forma totalmente ilegal. Es decir, uno de cada cuatro analizado, no tenía la documentación en regla.

De esta forma, el plan desplegado por la Junta de Andalucía detectó 198 talleres no inscritos en el registro, 192 sin licencia municipal, 170 sin calificación ambiental y más de 100 en los que se constató que se producía una manipulación incorrecta de residuos peligrosos o un almacenamiento indebido de los mismos.

Control de los juegos

La unidad adscrita de la Policía Nacional en Andalucía tiene entre sus principales competencias el control de actividades de juegos ilegales, especialmente casinos y casas de apuestas, en muchas ocasiones en coordinación con la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev). Sólo en 2025 fueron puestas a disposición judicial siete personas (cinco más que el año anterior) y fueron incautados más de 31.000 boletos ilegales.

Al mismo tiempo, la unidad adscrita ha incrementado las inspecciones en máquinas de juegos de azar, que han aumentado en más de un 30%. En total, en sólo un año se realizaron 20.920 inspecciones a máquinas aunque sólo en ochenta casos se localizaron instalaciones irregulares e ilegales.

Policía Turística

A finales de 2025, la unidad adscrita de la Policía Nacional en Andalucía incorporó un nuevo servicio con la creación del grupo Titán, una unidad centrada en el control de actividades turísticas ilegales y especialmente en las viviendas que se ofertaban fuera de la normativa. Los agentes asignados realizan "patrullajes" en redes sociales para localizar ofertas no registradas y participan periódicamente en campañas de detección de actividades no permitidas.

No obstante, su alcance de momento es limitado: el grupo aunque realiza trabajos en toda Andalucía, sólo mantiene una sede operativa en Sevilla. Una vez que se formalice la incorporación de las 181 plazas convocadas a finales del pasado año el objetivo es alcanzar un despliegue regional con presencia en todas las jefaturas.