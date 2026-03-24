Jorge Azcón provoca la primera bronca de la campaña andaluza al comparar el "atractivo" de Pilar Alegría y María Jesús Montero

Ni 24 horas ha tardado en producirse la primera bronca política de la precampaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo. En este caso, el ruido ha arrancado en Aragón cuyo presidente en funciones, Jorge Azcón, comparó el "atractivo" de la líder socialista aragonesa Pilar Alegría y la vicepresidenta y candidata andaluza del PSOE, María Jesús Montero. "Yo creo que Pilar Alegría físicamente es más atractiva que María Jesús Montero. Y creo que a María Jesús Montero se le va a poner mucha peor cara que a Pilar Alegría", afirmó en un desayuno organizado por El Confidencial.

Azcón ha terminado pidiendo disculpas por el comentario y Juanma Moreno ha afeado al presidente de Aragón sus palabras y celebrado su rectificación. "Es evidente que esto no es una cuestión de belleza. El señor Azcón ha pedido disculpas que es lo correcto y lo que debe hacer porque esas palabras eran desafortunadas. Cuando uno tiene que hacer cuando uno comete un error es corregirlo y ha hecho lo correcto", aseguró desde Granada para tratar de zanjar la polémica.

Cascada de reacciones

A partir de estas desafortunadas palabras, se ha producido una cascada de reacciones desde el PSOE, que ha liderado la propia María Jesús Montero quien este martes realizaba su primera comparecencia en Sevilla tras el anuncio de convocatoria electoral. Desde su perfil en la red social X la vicepresidenta instó a Juanma Moreno a "desautorizar" a Jorge Azcón ante los "insultos machistas y ataques personales". "Moreno Bonilla habla de juego limpio, pero anima a sus compañeros de partido a hablar de mi aspecto físico", ha denunciado la candidata socialista andaluza.

"Este es el Partido Popular de Moreno Bonilla, el que insulta a las mujeres por su apariencia, y también el que desprecia el talento, la inteligencia que aportan las mujeres a la vida pública, a la vida social o a cualquiera de las esferas en las que participa", ha aseverado María Jesús Montero, quien ese punto ha remarcado que ella es "la única mujer que se presenta candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía" en las próximas elecciones autonómicas. La líder socialista acusó así a Juanma Moreno de iniciar una "campaña sucia" sólo 24 horas después de que el presidente andaluz en el mensaje en el que anunció la convocatoria electoral pidiese a todos los partidos moderación y "respeto" durante los meses previos a las elecciones.

Pilar Alegría, ex ministra y actual líder socialista en Aragón, también ha respondido en sus perfiles de redes sociales, en los que ha compartido el vídeo y ha calificado a Azcón de "Jorge Torrente... el que quiere ser presidente".

Reacciones de ministras

En la misma línea, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, lo ha vinculado a un cameo "en la próxima de Torrente". "Señoros que cuando no tienen argumentos, tiran de comentarios machistas sobre el físico de las mujeres, aspirantes a un cameo en la próxima de Torrente", ha asegurado la ministra.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha indicado en sus redes sociales que "Azcón es, objetivamente, un machista". También se expresó en esos términos la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha tildado el comentario de Azcón de "repugnante". "Este comentario es repugnante y dice mucho (y poco bueno) de quien lo hace, querida Pilar Alegría. Este es el 'feminismo' del PP: el que juzga el valor de las mujeres por su aspecto. Esto también está en juego en Andalucía el 17 de mayo. Contamos contigo, María Jesús Montero", ha apuntado en X.