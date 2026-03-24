Azcón señala que Alegría es "más atractiva" que Montero a la que se va a poner "peor cara" tras las andaluzas

Las declaraciones del presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, sobre el aspecto físico de Pilar Alegría y María Jesús Montero han desatado una fuerte polémica política, al vincular la imagen de ambas dirigentes socialistas al contexto de las próximas elecciones en Andalucía del 17 de mayo, donde la actual ministra de Hacienda será candidata a la Presidencia de la comunidad.

Polémica por las declaraciones de Azcón

"Yo creo que Pilar Alegría, cuidado estas cosas que se dicen ahora, físicamente es, cómo decirlo, más atractiva que María Jesús Montero. Yo creo que a María Jesús Montero se le va a poner mucha peor cara que a Pilar Alegría", ha señalado Azcón.

Azcón ha realizado estas declaraciones en un acto, que ha tenido lugar en Zaragoza, por los 25 años de El Confidencial, bajo el epígrafe 'Influencia y credibilidad en la era de la inteligencia artificial'. En este acto, Azcón ha asegurado que cerrará "obligatoriamente" el Gobierno con Vox antes de la campaña andaluza.

Reacción de Pilar Alegría

Pilar Alegría se ha hecho eco de estas declaraciones y ha colgado en su red social X --antes Twitter-- el video que ha emitido TVE con estas declaraciones de Azcón con el titular irónico "Jorge Torrente... El que quiere ser presidente".

Noticias relacionadas

Asimismo, la portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha colgado en su cuenta de X una pregunta capciosa dirigida a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca: "El que se rasga las vestiduras hablando de feminismo. Chueca, ¿qué te parece cómo habla Azcón de las mujeres?".