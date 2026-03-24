¿Por qué las elecciones andaluzas son el 17 de mayo?: una fecha entre la Feria de Abril y la visita del Papa

Juanma Moreno ha anunciado este lunes a la cita electoral más importante del calendario andaluz. El presidente de la Junta de Andalucía confirmó que las elecciones autonómicas se van a celebrar el próximo 17 de mayo. Moreno destacó en su intervención para anunciar las elecciones andaluzas que se trataba de "la fecha más idónea para la participación". Está claro que desde la Junta han intentado esquivar fechas significativas de la primavera andaluza como la Feria de Abril, el Rocío y también otras citas marcadas en el calendario nacional como la visita del papa León XIV el próximo mes de junio.

Además, teniendo en cuenta la llegada del calor, una fecha más tardía podría desalentar el voto de los andaluces o coincidir con periodos vacacionales que pueden propiciar el éxodo en algunas provincias de Andalucía los fines de semana.

La única fecha que no ha podido esquivar Moreno, y que le va a coincidir en plena campaña, jornada de reflexión y día de votación, es la Feria del Caballo de Jerez, que se celebra del 9 al 16 de mayo de 2026.

Dado que en la primavera en Andalucía acumula un calendario festivo bastante extenso, los candidatos se pasearán durante la precampañay campaña por recintos tan significativos como la Feria de Abril de Sevilla -del 21 al 26 de abril- o los Patios de Córdoba, que se celebran del 4 al 17 de mayo, por lo que se avecina una campaña electoral muy festiva.

Con la llamada a las urnas el 17 de mayo, Moreno también evita que la jornada electoral coincida con El Rocío, que este año se celebra del 22 al 25 de mayo. Teniendo en cuenta que se trata de la romería más multitudinaria de España, no solo de Andalucía, fijar las votación el domingo 24 de mayo habría puesto en peligro la participación de una buena masa de votantes. Tampoco coincide con otra de las grandes ferias de la primavera: la de Córdoba, que se celebra del del 23 al 30 de mayo de 2026.

Teniendo en cuenta que la campaña electoral dará el pistoletazo de salida el 1 de mayo, coincidiendo con el Día del Trabajo, festivo en toda España -que además es puente este año-, pocos domingos quedaban libres de festividades para llamar a los andaluces a las urnas.