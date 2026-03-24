Juan Antonio Salado, meteorólogo: "A partir del Lunes Santo aumenta la incertidumbre y no se puede descartar lluvia”

La Semana Santa de 2026 en Andalucía comenzará con un tiempo estable y ausencia casi total de precipitaciones, especialmente en la mitad occidental, según la previsión meteorológica difundida en los últimos días. Sin embargo, el escenario podría cambiar conforme avance la semana, con un aumento de la incertidumbre y la posible llegada de lluvias en algunas zonas.

Durante el primer tramo, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Ramos, predominarán los cielos poco nubosos o despejados en provincias como Sevilla, Córdoba o Cádiz, donde la probabilidad de lluvia será prácticamente nula. Solo en el este andaluz se espera un ligero aumento de la nubosidad, acompañado de un descenso de las temperaturas y vientos de componente este y noreste.

A partir del Lunes Santo, el pronóstico se vuelve más incierto. Los modelos apuntan a un posible cambio en la configuración atmosférica, con el desplazamiento del anticiclón y la llegada de una baja presión desde el Mediterráneo que podría dejar precipitaciones débiles en zonas del este de Andalucía y el entorno del Estrecho.

En este sentido, el meteorólogo José Antonio Maldonado Salado ha señalado que “la primera parte de la Semana Santa será estable y muy favorable para las hermandades, pero a partir del Lunes Santo aumenta la incertidumbre y no se puede descartar lluvia en puntos de Andalucía”.

Para los últimos días, entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección, la previsión presenta un grado de confianza muy bajo, aunque no se descarta que las altas presiones vuelvan a imponerse y estabilicen nuevamente la situación.

La Aemet no descarta "que algún día se cuele algo de lluvia" La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado este lunes que la presencia de un anticiclón atlántico "probablemente dejará seca gran parte de la Semana Santa", del 29 de marzo al 5 de abril, para toda Andalucía. Asimismo, ha indicado que se registrarán temperaturas máximas "algo por encima de la media" y las mínimas "por debajo de la media". Según ha explicado el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan de Dios del Pino, la presencia de un anticiclón en el Atlántico "va a bloquear" la posible entrada de precipitaciones, aunque no se descarta "que algún día se cuele algo de lluvia". En concreto, la inestabilidad podría llegar por el norte de África y el Mar de Alborán, aunque la presencia de dicho anticiclón "está garantizada durante toda la semana". Sobre las temperaturas, Del Pino ha asegurado que la ausencia de nubosidad "hará que baje mucho la temperatura durante la noche con mínimas por debajo de la media". Sobre la huelga convocada por los sindicatos de la plantilla de Aemet para el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, Del Pino ha destacado que "hay servicios mínimos" y que "siempre se puede acudir a la agencia para consultar información".

Por capitales, Sevilla se mantiene como una de las ciudades con menor riesgo de precipitaciones durante toda la semana, con valores que apenas alcanzan el 25% o 30% en los días más inestables, mientras que Málaga presenta mayores probabilidades, especialmente a partir del Martes Santo.

Con este escenario, la Semana Santa 2026 arranca con optimismo meteorológico, aunque con la mirada puesta en la evolución de los próximos días.