Juanma Moreno apunta a Vox en su arranque de precampaña para frenar un “exceso de confianza” el 17M: “Con ellos, todo es un lío”

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha fijado en Vox el eje central de sus primeros mensajes de precampaña una vez convocadas las elecciones andaluzas el próximo 17 de mayo. La formación de Santiago Abascal protagoniza ahora mismo el escenario político nacional por sus negociaciones con el PP en los parlamentos de Aragón, Castilla y León y Extremadura. Es, además, la principal amenaza para la mayoría absoluta, según las encuestas. Y, por último, es un factor clave de movilización para acercarse al objetivo de revalidar la mayoría absoluta como ya ocurrió en el año 2022.

"Con Vox la estabilidad cae y todo es un lío", advirtió en la entrevista concedida al programa Hoy por Hoy de la Cadena SER en la que subrayó que los retos para las próximas semanas son conseguir mantener el electorado popular y al mismo atraer una parte de votantes socialistas o de Vox que prioricen la estabilidad y que quieran evitar un bloqueo como el que se está produciendo en el resto de territorios que han celebrado elecciones. Es decir, el mismo esquema que le funcionó en 2022.

De hecho, como ha admitido en su ronda de primeras entrevistas tras la convocatoria electoral (Cope, Onda Cero y la Cadena SER) combatir un "exceso de confianza" por las encuestas ha sido clave para determinar la fecha del 17 de mayo: "Era la fecha más idónea para la participación". No coincide ni con la Feria, ni con el Rocío ni con la visita del Papa León XIV a España, y es anterior a un incremento de las temperaturas que puede rebajar la asistencia a las urnas de un electorado que le pudo apoyar en 2022 y que en estos momentos no acuda a votar contando con que la continuidad de su gobierno está garantizada.

A esto se añade que aunque sólo se hayan adelantado dos o tres semanas respecto a lo previsto ha sido tiempo suficiente para "coger con el pie cambiado a algunos adversarios". Así, Vox se encuentra en estos momentos sumido en una crisis interna en varios territorios como Murcia y sin un liderazgo consolidado en Andalucía dado que su potencial candidato, Manuel Gavira, sigue en estos momentos sin estar confirmado.

No obstante, el presidente andaluz es consciente de que es posible que tras las elecciones se encuentre en un escenario similar al que tienen sus compañeros y compañeras de Extremadura, Castilla y León o Aragón y de que una parte de sus objetivos es acercarse a votantes posibles de esta formación en unas elecciones generales. De ahí que deje siempre la puerta abierta al diálogo. "Es un esfuerzo inútil hablar ahora de Vox, obsesionarnos con ellos y perder el tiempo en ver qué es lo que dicen. Hay que hablar con ellos cuando llegue el momento".

Sanidad, financiación o problemas ferroviarios

La convocatoria electoral también ha forzado al PSOE a acelerar el proceso previsto de salida de María Jesús Montero del Gobierno de España para centrarse en la precampaña en Andalucía. Un movimiento que ya estaba previsto pero que se ha forzado a raíz del anuncio de Juanma Moreno el lunes. La candidata socialista ha apuntado abiertamente a que la sanidad será el eje de estas elecciones consciente de que ha sido el motivo de la mayor crisis que ha sufrido el ejecutivo autonómico a raíz de los fallos en los cribados de cáncer de mama.

"No veo ningún repunte del PSOE", subrayó Juanma Moreno quien subrayó que la trayectoria de Montero como consejera de Salud andaluza, los debates recientes sobre financiación autonómica con los acuerdos con formaciones nacionalistas o la crisis ferroviaria tras el accidente de Adamuz y los temporales debilitan su posición de cara a las elecciones.