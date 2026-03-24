La Junta mantiene su pulso con las escuelas infantiles andaluzas tras la ampliación de la gratuidad: "Nuestro modelo sostiene el sistema"

El pulso entre la Junta de Andalucía y las escuelas infantiles adheridas al programa de ayudas a las familias sigue bloqueado. El anuncio de la gratuidad de las plazas para niños de 1 a 2 años, hecho público el pasado jueves por el Gobierno andaluz, ha reactivado un malestar que el sector arrastra desde hace años: el precio de la plaza permanece congelado desde 2020.

Con el anuncio de esta medida, patronales, asociaciones y sindicatos han vuelto a alzar la voz para reclamar una revisión urgente de esa cuantía. La próxima reunión con la Consejería de Educación, prevista inicialmente para este lunes, se ha aplazado hasta después de Semana Santa. Aun así, la Junta asegura que mantiene la voluntad de alcanzar un acuerdo que permita avanzar hacia un "modelo estable” de financiación, con una subida anual pactada, similar a la de los conciertos educativos.

La medida anunciada por Juanma Moreno fue una decisión acelerada. En 2024, la Junta pactó con el sector una implantación progresiva de la gratuidad en el ciclo de 0 a 3 años, con un horizonte de seis años. Ese plazo, sin embargo, se ha acortado de forma notable. Y lo ha hecho en un momento político muy concreto: el tramo final de la legislatura y el arranque del clima preelectoral en Andalucía.

A menos de mes y medio de que termine abril, y con Moreno Bonilla dispuesto a disolver el Parlamento andaluz antes de que acabe ese mes, según anunció él mismo, el presidente ha colocado sobre la mesa una medida de fuerte impacto social: la gratuidad de las guarderías concertadas para una franja de edad que alcanza a unas 64.000 familias. Sin embargo, lo que se ha planteó como una medida estrella, ha vuelto en su contra al sector de las escuelas infantiles concertadas.

Nuestro modelo sostiene el sector de las escuelas infantiles Carmen Castillo — Consejera de Educación

En un primer momento, la noticia fue bien recibida tanto por las familias como por las propias escuelas infantiles. La consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, subrayó este lunes, en declaraciones a este medio durante una visita al IES Heliópolis, que fueron los propios centros los que el curso pasado insistieron en avanzar hacia la gratuidad a partir del primer año. "El programa, que es único en España, es un programa de ayuda a las familias. Es decir, subvenciona a las familias para que lleven a sus hijos a los centros de educación infantil. En definitiva, nuestro modelo sostiene el sector de las escuelas infantiles", defendió la consejera.

Las escuelas piden doblar el precio actual

Pero el respaldo a la gratuidad ha intensificado las protestas. Las escuelas han aprovechado el anuncio para redoblar la presión sobre la Junta y exigir que la medida vaya acompañada de una actualización real del precio por plaza. Su argumento es sencillo: con el coste actual, dicen, las cuentas no salen. Las asociaciones recuerdan que en estos años han subido el salario mínimo, el IPC, los alquileres, los suministros y la alimentación, mientras el precio de la plaza sigue fijado en 240,53 euros al mes, a los que se suman 92 euros de comedor. La cantidad que finalmente abonan las familias depende de las bonificaciones en función de la renta, pero el precio base, denuncian, no se ha movido en cinco años.

Los centros reclaman una subida del 4,5% para el próximo curso y un incremento acumulado del 12% desde 2020

Según explican, varios estudios encargados a una auditoría independiente y remitidos ya a la Consejería concluyen que el coste real de la plaza supera los 400 euros por menor. "Les hemos propuesto subir el precio por tramos, para que no sea todo de golpe", sostienen fuentes del sector.

Ese fue precisamente el principal punto de fricción en la reunión celebrada el pasado jueves entre el viceconsejero de Desarrollo Educativo, Pablo Quesada, y los representantes de las escuelas infantiles. La tensión fue tal que la mayoría de las asociaciones abandonó el encuentro. La cita quedó aplazada en un primer momento al 23 de marzo, pero finalmente, según pudo saber El Correo de Andalucía, la Junta comunicó el viernes que la negociación se retomará después de Semana Santa.

Una negociación en el aire para el aumento del precio de la plaza

Desde el Gobierno andaluz insisten en que el objetivo del próximo encuentro será precisamente abordar el precio de la plaza. Fuentes de la Junta explican que la propuesta inicial pasa por fijar un sistema estable de revisión anual, con incrementos de entre el 1% y el 2%, aunque admiten que "la negociación sigue abierta". Esa actualización, en principio, se plantearía para el curso 2027-2028. "Queremos consolidar el programa de ayudas a las familias, un sistema que solo tiene Andalucía. Para ello, nuestra idea es fijar un porcentaje de subida anual, pero eso tendrá que negociarse con el sector", señalan desde la Consejería.

Las escuelas infantiles, por su parte, mantienen la disposición a seguir sentándose a la mesa, aunque consideran insuficiente el planteamiento inicial de la Junta. Los centros reclaman una subida del 4,5% para el próximo curso y un incremento acumulado del 12% desde 2020. Además, defienden que la actualización no debería cerrarse con un porcentaje fijo año tras año, sino ajustarse en función de la evolución real de sus costes.

La consejera quiso responder este lunes a una de las críticas del sector recordando que los centros se adhieren al programa de ayudas de forma voluntaria. También defendió que, aunque el precio de la plaza no haya aumentado desde 2020, sí lo han hecho otros conceptos vinculados a la escolarización infantil. “Sabemos cuál es la situación económica en general. Desde 2020 hasta ahora, el concepto no se ha subido porque quienes lo han pagado han sido las familias. Por eso se ha optado por ajustar el precio del comedor escolar, el aula matinal o el aula de tarde. Si sumamos todos los conceptos, aunque el precio de la plaza no se ha subido, todos los gastos en torno a este concepto han incrementado un 30%”, argumentó.

Las escuelas infantiles se manifiestan

Mientras las conversaciones siguen en pausa, el malestar del sector ya se traslada a la calle. Las organizaciones patronales Escuelas Infantiles Unidas, Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía y ACES Andalucía, junto al sindicato FSIE Andalucía, todas integradas en la Mesa de Educación Infantil 0-3 años de la Consejería, han convocado una concentración este miércoles 25 de marzo frente al Parlamento andaluz.

Lo harán bajo un lema que resume bien el conflicto abierto con la Junta: “Gratuidad sí, pero con financiación justa”.