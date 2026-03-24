Nace un nuevo cachorro del lince Sardina y Doñana suma ya siete crías

La lince ibérico Sardina ha vuelto a ser protagonista en el centro de cría de El Acebuche, en Doñana, tras dar a luz este domingo a un nuevo cachorro que refuerza el éxito del programa de conservación del lince ibérico. Con este nacimiento, ya son siete cachorros los registrados en la actual temporada reproductora, consolidando los avances en la recuperación de esta especie protegida en el Parque Nacional de Doñana.

Así lo han indicado desde la OAPN (Organismo Autónomo de Parques Nacionales) a Europa Press, toda vez que han señalado que Sardina ha sido emparejada este año con el macho Olivillo. Sardina nació en El Acebuche el 20 de marzo de 2022 y es hija de Gitanilla (madre) y Hamma (padre). La madre la abandonó y fue criada a biberón por el personal del centro de cría. En 2024 tuvo un cachorro y en 2025 tres.

Por su parte, el padre de este nuevo cachorro, Olivillo, nació el 15 de abril de 2017 en el centro de cría La Olivilla y es hijo de Caña (madre) y de Huerto (padre). Este lince ibérico ha tenido cuatro camadas "exitosas" desde 2019, de forma que ese año nació un lince procreado por él, dos en 2020, cuatro cachorros en 2022 y tres cachorros en 2025.

Nuevas camadas en la temporada reproductora

Las otras dos camadas del programa de reproducción en Doñana nacieron los días 13 y 14 de marzo de las hembras reproductoras Utopía y Umbrella, que dieron a luz seis los cachorros, tres de cada hembra. En concreto, la primera en dar a luz fue Utopía --emparejada con Juglans--, el viernes, 13 de marzo. Se trata de una hembra nacida en Zarza de Granadilla el 23 de abril de 2023 y es hija de Estela y Queops.

Por su parte, el sábado 14 de marzo nacieron las tres crías de Umbrella --emparejada con Junquiño--. Umbrella es una hembra nacida el 9 de marzo de 2023 en el Centro de Cría de El Acebuche, hija de Madroña y Retinto.

Inicio de la temporada de cría

El primer parto de la temporada de cría en los centros gestionados por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales se produjo el pasado 6 de marzo en el Centro de Cría de Granadilla, donde la hembra Hubara, de 15 años, también tuvo dos crías.

Las primeras cópulas en el Centro de Cría del Lince Ibérico El Acebuche --de la pareja Juromenha y Tintín-- se produjeron la última semana de 2025, según informó el Programa de Conservación Ex Situ del Lince Ibérico. Esto supuso el inicio de la temporada de apareamiento de esta especie protegida, algo fundamental para su supervivencia. De hecho, suele iniciarse en diciembre y extenderse hasta febrero.