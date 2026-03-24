VPO por menos de 100.000 euros en Andalucía: Lyra Home recupera más de 130 viviendas paralizadas en La Palma del Condado

El municipio onubense de La Palma del Condado vivirá este año la reactivación de una de las promociones residenciales que quedaron suspendidas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. El grupo Lyra Home ha iniciado ya las obras de un total de 132 viviendas, correspondientes a un desarrollo cuya construcción quedó paralizada en 2008 y que, durante más de 15 años, ha permanecido inacabado, generando un importante foco de deterioro urbano.

La promoción se compone de 107 viviendas protegidas (VPO), con una superficie media de 70 metros cuadrados, distribuidas en tres dormitorios e incluyendo plaza de garaje y trastero, así como de 25 viviendas unifamiliares adosadas de venta libre.

Precio de VPO y accesibilidad

Lyra Home comercializará las viviendas a un precio medio de 92.000 euros en el caso de las VPO, una propuesta que combina accesibilidad económica con una tipología —tres dormitorios— cada vez menos habitual en este segmento del mercado inmobiliario.

La operación, que supone una inversión aproximada de cinco millones de euros, se produce tras la adquisición del activo al fondo internacional Coral Home y marca el arranque de la actividad promotora del grupo en el segmento de vivienda asequible en municipios medianos de Andalucía occidental.

“El conjunto se había convertido en un problema urbano evidente para el municipio. Hemos asumido su finalización para devolverlo al mercado como vivienda protegida, con márgenes ajustados pero sostenibles”, explica Jorge Marín, fundador de Grupo Roarjo y socio de Lyra Home, compañía que también está participada por la constructora Esteban Portillo.

Regeneración urbana tras más de una década de abandono

La intervención no solo busca culminar una promoción inconclusa, sino revertir el impacto que los edificios vandalizados habían generado en su entorno. La actuación incluye trabajos de rehabilitación estructural y adecuación técnica para adaptar las viviendas a la normativa vigente, tras años de paralización.

Desde la empresa subrayan que el proyecto ha contado con la colaboración del Ayuntamiento, clave para desbloquear una iniciativa que llevaba más de tres lustros sin actividad. La Palma del Condado, cabecera comarcal y enclave estratégico por su conexión ferroviaria y su dinamismo económico, ha sido elegida como punto de partida de un modelo que la compañía pretende replicar.

En este sentido, la alcaldesa de La Palma del Condado, Rocío Moreno, ha subrayado la importancia de esta actuación para el municipio, destacando que “se trata de una magnífica noticia para nuestra ciudad, ya que existe una importante demanda de vivienda, tanto en régimen de alquiler como de compra, y este tipo de iniciativas son fundamentales para que la población pueda asentarse en el municipio”.

La regidora también ha puesto el acento en el impacto social del proyecto, especialmente para los jóvenes y las familias: “Este tipo de promociones facilitan que muchas familias puedan acceder a una vivienda asequible, algo especialmente relevante en el contexto actual, donde el coste de la vida es cada vez mayor”.

Asimismo, ha destacado la disposición del Ayuntamiento para colaborar con iniciativas que contribuyan al desarrollo local. “Desde el Ayuntamiento siempre nos definimos como facilitadores. Estamos encantados de trabajar con el grupo Lyra Home y con todas aquellas organizaciones que quieran invertir en nuestra ciudad para mejorarla. Nuestra prioridad es apoyar este tipo de proyectos y evitar trabas administrativas”.

Escasez de VPO en municipios medianos

El caso de La Palma del Condado refleja una tendencia extendida en buena parte de Andalucía: desde la crisis financiera apenas se han impulsado nuevas promociones de vivienda protegida en muchos municipios medianos. En localidades con actividad económica y crecimiento demográfico sostenido, la oferta disponible es hoy prácticamente inexistente, lo que ha generado una brecha entre demanda y disponibilidad real.

Ante este escenario, Lyra Home orienta parte de su estrategia a recuperar promociones residenciales que quedaron bloqueadas tras la crisis inmobiliaria. El objetivo es reactivar estos activos y devolverlos al mercado con precios por debajo de los 100.000 euros, un umbral que hoy resulta cada vez más difícil de encontrar en vivienda protegida.

Además de esta promoción, la compañía está finalizando en la misma localidad una promoción de 37 viviendas unifamiliares de régimen libre, que están actualmente en el mercado con un precio de 130.000 euros y de la que ya se ha vendido el 80% de la promoción.

Lyra Home forma parte del ecosistema empresarial impulsado por el empresario Jorge Marín, fundador de Roarjo Corporation, que mantiene actividad en distintos sectores como la restauración (a través del grupo Inveralis) y en retail con Sinhumo, empresa líder del sector a nivel nacional, especializada en la comercialización y asesoramiento de productos alternativos al tabaco sin combustión, orientados a fumadores adultos.