El sevillano Grupo ISP gestionará el centro de visitantes del Torcal de Antequera y aumentará un 20% las plazas de parking

El sevillano Grupo ISP (Iniciativas Sociales Productivas) ha resultado adjudicatario del contrato para la gestión del Centro de Visitantes Torcal Alto, ubicado en el paraje natural de El Torcal de Antequera (Málaga), uno de los principales referentes turísticos y medioambientales de Andalucía, según ha informado la compañía en una nota de prensa.

La adjudicación, realizada por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, se enmarca en un contrato de concesión de servicios con un valor estimado de 2,67 millones de euros, y permitirá a Grupo ISP asumir la gestión integral de este equipamiento clave para la atención al visitante, la interpretación del entorno natural y la dinamización del espacio.

El Torcal de Antequera, se ha consolidado como el paraje natural más visitado de Andalucía y uno de los destinos con mayor crecimiento turístico en los últimos años, lo que refuerza la relevancia estratégica de esta adjudicación tanto desde el punto de vista medioambiental como socioeconómico.

Modelo de gestión sostenible

Desde Grupo ISP han destacado que este proyecto representa “una oportunidad para reforzar un modelo de gestión basado en la sostenibilidad, la calidad del servicio y la generación de valor para el territorio”. La compañía cuenta con experiencia en la gestión de servicios vinculados al ámbito social, turístico y medioambiental, lo que permitirá impulsar una propuesta alineada con los objetivos de conservación y uso público del espacio.

El contrato contempla, entre otros aspectos, la gestión de servicios de atención al visitante, información e interpretación ambiental, así como el desarrollo de actividades y servicios asociados que contribuyan a mejorar la experiencia del visitante y a poner en valor el patrimonio natural del enclave. Grupo ISP también gestionará el ecomuseo y la sala de audiovisuales de este enclave, donde tiene previsto realizar eventos y formaciones vinculadas al aula de naturaleza.

Mejoras en el servicio

La gestión de Grupo ISP supondrá la optimización del servicio que se presta en el Centro de Visitantes Torcal Alto, que marcará como prioritario un acercamiento con el entorno y el municipio de Antequera. “Estableceremos una colaboración cercana con las empresas locales, tanto artesanos, como hosteleros, agentes de turismo y medios de transporte”, señala José Antonio Camúñez, director general de Grupo ISP.

El objetivo es que El Torcal y Antequera establezcan sinergias para avanzar unidos y puedan acudir juntos a ferias y encuentros del sector turístico con el fin de seguir creciendo, superando esa etapa de desconexión que ha habido hasta la fecha.

Igualmente, el público antequerano encontrará ventajas para disfrutar de este espacio natural, algo que hasta la fecha no era posible. “Queremos que lo sientan como parte de su territorio y que tengan facilidades para acceder a este entorno único”, comenta Camúñez.

Parking y digitalización

Otra de las mejoras que se llevarán a cabo en el Centro de Visitantes Torcal Alto es la ampliación de las plazas de parking, aumentando hasta en un 20% la oferta actual, y ofreciendo un servicio digitalizado para mayor comodidad del público.

La gestión que realizará Grupo ISP estará estrechamente vinculada al calendario de celebraciones deportivas, concentraciones automovilísticas y efemérides de la zona, con la intención de que el espacio sea un enclave dinámico y fuertemente ligado al territorio.

Se fomentará un completo programa de visitas adaptadas a cada tipo de público, con propuestas de turismo activo, deportivas y de naturaleza.

Al igual que ya hace en otros espacios naturales que gestiona, Grupo ISP ofrecerá una atención cercana y profesional, promoviendo una experiencia ordenada y sostenible de un entorno que goza de un enorme potencial turístico y natural.

Experiencia en gestión de espacios naturales

Con esta adjudicación, Grupo ISP refuerza su posicionamiento en la gestión de equipamientos públicos y espacios naturales, consolidando su presencia en Andalucía y su compromiso con modelos de desarrollo sostenibles e inclusivos.

Para José Antonio Camúñez, esta licitación consolida la tendencia de la compañía de poner en valor espacios naturales de carácter estratégico. “Somos el principal concesionario de la Junta de Andalucía en el área de Medio Ambiente”, indica el directivo.

La compañía está adherida a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), una acreditación que reconoce el compromiso con un turismo ordenado, responsable y con impacto positivo.

Grupo ISP está presente en el Parque Natural de Doñana (Huelva), donde gestiona cuatro puntos de información, además de un área recreativa. También opera en el Parque Natural Sierra de Grazalema, llevando las riendas del glamping Tajo Rodillo.

La concesión del Centro de Visitantes Torcal Alto completa el círculo de una empresa en expansión que ha apostado por un sector en auge como es el turismo rural y el ecoturismo. “Estamos muy satisfechos e ilusionados con este nuevo proyecto que nos permitirá crear empleos locales de calidad y trabajar en un municipio con un gran potencial de crecimiento como es Antequera”, matiza el director general de la compañía.

El monumento natural más icónico

El Torcal de Antequera fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco en 2016. Tal es su importancia medioambiental y paisajística que fue el primer territorio de Andalucía reconocido como Espacio Natural Protegido al ser declarado Sitio Natural de Interés Nacional en 1929. Desde 1989 está considerado Paraje Natural por el Parlamento Andaluz y es uno de los monumentos naturales más atractivos de Andalucía, con unas cifras que superan los 200.000 visitantes anuales.

Se trata de un paraje único de gran belleza natural principalmente por su geología, fauna y flora pues es unos de los más importantes ejemplos de paisaje kárstico en Europa.