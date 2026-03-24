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Vox, el único partido que se planta en la precampaña de las elecciones andaluzas sin candidato: "Lo importante es el mensaje"

El hasta ahora portavoz de la formación en el Parlamento apunta que la decisión la tomará la cúpula del partido pero no da fechas

El portavoz del grupo parlamentario VOX, Manuel Gavira, durante la ruedas de prensa en el Parlamento de Andalucía,.

El portavoz del grupo parlamentario VOX, Manuel Gavira, durante la ruedas de prensa en el Parlamento de Andalucía,. / Joaquín Corchero - Europa Press / Europa Press

Victoria Flores

Victoria Flores

Sevilla

La cuenta atrás para las elecciones andaluzas ha comenzado y Vox no tiene candidato. La formación que lidera Santiago Abascal estira lo máximo posible los tiempos para establecer un candidato que, en la propia formación se encargan de repetir que no es relevante. Lo único confirmado es que el nombre lo escogerá la cúpula de la formación desde Madrid y que, como se ha visto, Abascal se volcará en la campaña.

Los candidatos de Vox son una incógnita para la mayoría de los votantes. Son pocos los que conocen los nombres de quienes se han presentado con la formación de Abascal en Extremadura, Aragón o Castilla y León y pocos son los que conocen a Gavira aquí en Andalucía. Hace tiempo que la estrategia del partido gira en torno a Abascal, que previsiblemente pase en la comunidad autónoma gran parte de la campaña.

"Lo importante en Vox siempre es el mensaje no el mensajero", ha explicado el hasta este martes portavoz del grupo parlamentario en una convocatoria con los medios. Aunque han sido varias las ocasiones en las que el presidente nacional del partido ha aplaudido el trabajo de Gavira en la comunidad autónoma, sin embargo, nunca ha querido confirmar si será su apuesta como candidato a la Junta.

"Lo importante es el mensaje"

En una de las primeras entrevistas que ha dado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras su anuncio en la Cadena Ser, ha confirmado que "con Vox la estabilidad cae y todo es un lío". Las encuestas dan un nuevo aumento a la formación de extrema derecha, que es la principal amenaza para que los populares alcancen su tan ansiada "mayoría de estabilidad", como repiten para evitar decir absoluta.

El nombre del elegido saldrá del Comité Ejecutivo de la formación que se reúne cada semana, aunque el portavoz no ha querido avanzar una fecha exacta. "Todo el mundo sabe los tiempos de Vox", ha puntualizado el dirigente de la formación en la comunidad. "El Comité Ejecutivo nacional decidirá lo más conveniente para Vox en Andalucía", ha insistido para recalcar que "lo importante no es eso, es el mensaje".

Gavira ya ha vivido esta situación antes. En 2022 él era el portavoz del grupo parlamentario, sin embargo, la directiva nacional del partido escogió a Macarena Olona como candidata a la Junta de Andalucía. La entonces diputada del Congreso se empadronó en Granada para poder concurrir a los comicios y, tras la mayoría absoluta del presidente Juanma Moreno, no llegó siquiera a recoger el acta.

Las negociaciones con el PP en otros territorios

"Lo prioritario no es eso, es el mensaje", ha insistido una vez más Gavira con una sonrisa. Aunque con ciertas reticencias, el portavoz ha confirmado que ha "hablado algo" con Abascal después de que Moreno anunciara en la tarde de este lunes que este martes se disolvería el Parlamento de Andalucía. Sin embargo, el líder de la formación en la comunidad, al menos hasta el momento, no ha querido ahondar en el contenido de su conversación.

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Gavira también ha rechazado que la situación en la que se encuentran el resto de comunidades en las que ha habido elecciones este año vaya a afectar a los resultados de Vox: "El principal escollo siempre lo ha puesto el PP nunca lo ha puesto Vox, es el PP el que pone la zancadilla, el que filtra las negociaciones". Así, le ha recordado a Moreno que "es presidente gracias a Vox". "Era incompetente e impotente", ha insistido.

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