Andalucía convoca ayudas de hasta 40.000 euros para buques pesqueros y mariscadores por el parón y los daños por las borrascas

Nueva convocatoria de ayudas para los sectores económicos más afectados por las borrascas que atravesaron Andalucía hasta el pasado mes de febrero. La Junta ha convocado 16,7 millones de euros destinados a la flota pesquera y las empresas comercializadoras que sufrieron daños por el temporal o que vieron cómo su facturación cayó de forma drástica tras varias semanas de parón. En una situación que afectó especialmente al Golfo de Cádiz pero que también se dejó sentir en Málaga, en la Costa de Huelva, Almería o Granada.

La convocatoria, que forma parte del denominado plan Andalucía Actúa, impulsado por el Gobierno autonómico, establece una primera línea, dotada con 11,3 millones de euros centrada en compensar los efectos de las borrascas para los armadores de buques pesqueros con puerto base en Andalucía, los pescadores a pie (mariscadores) y los concesionarios de centros de primera venta. Una primera parte de las ayudas irán directamente a indemnizar por pérdidas netas de facturación por un importe máximo de 10,3 millones de euros y otra, por un importe de un millón de euros, a compensaciones por los gastos ocasionados para reparar los daños producidos. El límite máximo por beneficiario es de 40.000 euros.

La Línea 2 se reserva a titulares de establecimientos acuícolas andaluces que acrediten una caída superior al 30% de la producción media respecto al mismo periodo de los tres años anteriores. En este caso, las ayudas cubrirán tanto el lucro cesante como los daños materiales que se han registrado. No hay un importe máximo aunque la ayuda representará hasta el 80% del daño subvencionable. En total, se reserva para esta línea un volumen de 5,2 millones de euros.

La Línea 3 está destinada a empresas de comercialización y transformación de productos pesqueros y acuícolas para compensar daños materiales. En este caso, el presupuesto reservado para las ayudas está fijado en 66.300 euros.

El plazo está abierto ya y el procedimiento es de concesión directa, no de concurrencia competitiva. Las solicitudes deberán presentarse en un plazo de 15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la orden, exclusivamente por vía telemática. La Junta resolverá en un plazo máximo de tres meses desde la publicación. Todas las ayudas son complatibles con las convocadas por el Gobierno de España.

Hasta el 90% de la flota parada

La convocatoria de ayudas se basa en los daños causados por las borrascas a la flota pesquera que llegó a estar paralizada casi en su totalidad debido al temporal durante "periodos prolongados de tiempo" por motivos de seguridad. Esto provocó pérdidas económicas. Esta situación tuvo sus efectos también sobre las lonjas, centros de producción y establecimientos autorizados.

Junto a esto se han producido daños materiales en los buques pesqueros que permanecieron amarrados a los puertos: "Ha habido afectaciones estructurales en cascos y cubiertas, deterioro en artes y aparejos, daños en sistemas electrónicos y equipos de navegación, averías en motores y sistemas auxiliares por impacto y entrada de agua, rotura de amarres y colisiones, derivada del fuerte oleaje.

Según los análisis realizados por la Consejería de Agricultura y Pesca, también se han producido daños de consideración en centros de primera venta ubicados en los puertos como "filtraciones, inundaciones en zonas de descarga y subasta, deterioro de cubiertas y sistemas eléctricos, así como averías en equipos de frío y maquinaria esencial de conservación del pescado".

700 millones para la agricultura y ganadería

Las convocatorias de 700 millones de euros en ayudas para la agricultura, ganadería para autónomos y empresas afectados por las borrascas también tienen fecha asignada. La Junta de Andalucía prevé aprobar las bases en las próximas dos semanas para que a partir del 17 de abril se puedan abrir unas convocatorias que se están diseñando con el sector y que son compatibles con las aprobadas por el Ministerio de Agricultura

Las ayudas, que se abrirán a partir del 17 de abril están divididas en cuatro lotes. El mayor volumen, 500 millones de euros, se destinará a las explotaciones ubicadas en las 272.000 hectáreas que han resultado inundadas. La segunda línea, con 75 millones de euros, se destinará a la ganadería extensiva, incluida en este caso la apicultura. En tercer lugar se encuentran los 65 millones de euros para aquellas explotaciones que se encuentren fuera de la zona inundada pero que puedan acreditar que han sufrido daños que afectan a más del 30% de su potencial productivo por el viento o por inundaciones de los invernaderos, macrotúneles y árboles caídos.

El cuatro bloque está reservado para las industrias. La Junta de Andalucía habilitará una línea para las empresas de manipulación o comercialización que estén ubicadas en la capa inundada con el objetivo de que la recuperación sea lo más ágil posible y puedan exportar sus productos sin inconvenientes.