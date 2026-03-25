Uno de cada cuatro andaluces tiene ya un seguro médico privado: por primera vez se superan los dos millones de asegurados

En Andalucía ya hay 2.002.437 personas con un seguro de salud. Son uno de cada cuatro andaluces: el 23% de los 8,4 millones de habitantes de la comunidad paga cada mes a una aseguradora para garantizarse atención en la sanidad privada cuando la necesita. La fotografía general dibuja un cambio de fondo: en 10 años, la contratación ha crecido casi siete puntos porcentuales. Pero también deja otra lectura: tras el fuerte impulso de los últimos años, el avance empieza a frenarse y se estabiliza desde 2022.

Los datos, procedentes de Unespa, asociación empresarial del seguro en España, reflejan una tendencia que ya no puede leerse como algo marginal ni excepcional. En Andalucía -y también en el conjunto del país- el seguro privado de salud ha dejado de ser un complemento reservado a una minoría para convertirse en la primera alternativa a la sanidad pública para una parte cada vez más amplia de la población.

Estos datos toman especial relevancia estos días. Moreno acaba de disolver el Parlamento andaluz con la cifra de asegurados más alta de la historia de la comunidad: por primera vez se superan los dos millones. Andalucía se acerca así a escenarios como los de Madrid y Cataluña. Desde la llegada del presidente andaluz al Ejecutivo autonómico en 2019, más de 350.000 personas han contratado un seguro privado de salud, lo que sitúa a la comunidad como la quinta con mayor crecimiento en este periodo.

Este escenario se casa con una realidad que tensiona el Gobierno de Moreno desde su primera legislatura, las escuestas ratifican que la Sanidad se ha convertido en el problema que más afecta a los andaluces y en su principal preocupación, por delante del acceso a la vivienda, la política o la educación. En el ámbito sanitario, las listas de espera encabezan el malestar de los andaluces, ya sean quirúrgicas o de consulta con un especialista. Nadie quiere esperar tres meses para verse con un dermatólogo o semanas para una ecografía con un resultado dudoso de una mamografía. Ante escenario de urgencia, la privada está ganando terreno a la sanidad pública.

Los contratos de seguros médicos privados incrementaron más las dos últimas legislaturas de Susana Díaz que las dos últimas de Juanma Moreno

Según Unespa, otro de los motivos por los cuales está aumentando la contratación de las polizas de salud es la incorporación del seguro de salud por parte de las empresas para sus trabajadores como concepto retributivo complementario", siendo "uno de los beneficios sociales más valorados entre la plantilla".

Andalucía, la quinta comunidad que más crece

Andalucía es la quinta comunidad que más crece en contrataciones desde el año 2015. Por detrás de Cantabria, Asturias, Valencia y Madrid, los andaluces registran un incremento del 47,3% en los últimos 10 años, por encima de la media nacional. Sin embargo, si el calendario retrocede hasta 2013, el primer año del mandato de Susana Díaz (PSOE) -primero con Izquierda Unida y después con Ciudadanos-, los contratos incrementaron más las dos últimas legislaturas de la izquierda que las dos últimas de la derecha de Moreno. De hecho, de 2013 a 2019 subieron un 29,12%. Ese año, el PP volvió al ejecutivo autonómico tras 36 años de liderazgo socialista. Desde entonces, el incremento se ha mantenido, pero ha sido menor que los años de Díaz en el poder: las pólizas médicas han crecido un 31,25% respecto a 2019 y con una pandemia de por medio que animó las contrataciones de alrededor de 100.000 personas en 2020.

A nivel nacional, aunque el número de asegurados sea similar al de Cataluña o Madrid, la tendencia de los últimos 10 años se asemeja más a comunidades como Valencia, Castilla y León o Aragón. Estos territorios comparten con Andalucía una evolución sostenida, sin grandes sobresaltos, y con un cierre en niveles medios-altos.

2025: un año estable pese a la crisis sanitaria

En términos de contrataciones, 2025 ha sido un año estable para la comunidad andaluza y la que registra un menor crecimiento desde 2012. Tan solo 8.557 personas han asumido el pago de una póliza, una cifra que dista mucho de los años anteriores, cuando se sumaron 100.000 y 50.000 personas al año desde 2019. Así, 2025 ha sido el año más estable en contrataciones privadas pese que ha sido el año marcado por crisis como la de los cribados del cáncer de mama. Además, las listas de espera se consolidan como la principal baza para el gobierno andaluz en este año electoral, ya que a pesar de haber reducido las listas, Andalucía sigue a la cola. Por ejemplo, en Málaga ha crecido el número de pacientes pendientes de ser operados y en Cádiz hay que esperar hasta 410 días para entrar en quirófano en operaciones transitoriamente no demorables.

Málaga y Cádiz crecen por delante de Sevilla

Las provincias andaluzas muestran comportamientos diferentes [tal como revelan los datos de la tercera tabla]. En 2025, Málaga y Sevilla siguen coronándose como las provincias con más población con seguro de salud, ambas superando el medio millón de asegurados.

De hecho, Málaga es la provincia que ha tenido mayor evolución en los últimos 10 años: ha crecido un 12% hasta llegar al 30,73% de la población. Del mismo modo, Jaén y Huelva se mantienen desde 2014 como las provincias con el porcentaje más bajo. En el caso de Huelva, a pesar de ser la penúltima provincia con más asegurados es también la segunda después de Málaga con un mayor crecimiento: desde 2014 los seguros han crecido un 8,1% y ahora el 19,4% de la población goza de uno.

Esta retahíla de datos, deja un escenario cada vez más común en las consultas privadas: largas esperas para verse con un especialista. Hasta hace unos años, las clínicas privadas se consideraban una alternativa para esquivar la espera que empezaba a acuciar las consultas y quirófanos de la sanidad pública. Sin embargo, el incremento de personas con seguro privado ha trasladado esa demora -aunque en menor medida- a la privada.