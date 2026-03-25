Diez heridos en dos accidentes de tráfico ocurridos este martes en Huelva y Sevilla
En Lucena del Puerto, dos vehículos colisionaron frontalmente, mientras que en Lora del Río dos turismos se vieron implicados, dejando múltiples heridos
La tarde y la noche del martes dejaron dos aparatosos accidentes de tráfico en Andalucía, con un balance total de diez personas heridas en sendos siniestros ocurridos en la localidad onubense de Lucena del Puerto y en Lora del Río.
El primero de los accidentes se produjo en la provincia de Huelva, en la carretera A-486, a la altura de Lucena del Puerto. Según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía, el siniestro tuvo lugar poco antes de las nueve de la noche, cuando dos vehículos chocaron frontalmente en el kilómetro 7, en el conocido cruce de Lucena. Fueron los testigos quienes alertaron de lo ocurrido al centro coordinador.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y sanitarios del 061, que atendieron a cuatro personas heridas. Aunque ninguno de los afectados presentaba lesiones de gravedad, todos tuvieron que ser evacuados al hospital Juan Ramón Jiménez. Se trata de dos mujeres, de 58 y 38 años, y dos hombres, de 37 y 38 años.
Horas antes, ya por la tarde, otro accidente de tráfico dejó seis heridos en la localidad sevillana de Lora del Río. El siniestro ocurrió sobre las 20:00 horas en la glorieta situada junto al cementerio del municipio, en la carretera A-431, donde se vieron implicados dos turismos.
Al lugar acudieron los servicios sanitarios del 061 y agentes de la Policía Local de Lora del Río para atender a los heridos. Tres de los afectados -dos hombres de 21 y 25 años, y una mujer de 22- fueron trasladados al centro de atención primaria de la localidad. Los otros tres, un hombre de 46 años y dos mujeres de 27 y 43, fueron evacuados al hospital Macarena de Sevilla.
En ambos casos, los servicios de emergencia movilizaron recursos sanitarios y policiales para atender a los heridos y asegurar la zona tras los accidentes.
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