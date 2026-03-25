Las escuelas infantiles dan un ultimátum a la Junta de Andalucía en plena campaña: cerrarán en septiembre si no aumenta la financiación

Las escuelas infantiles andaluzas han dicho "basta". Alrededor de 1.000 personas, según la Policía Nacional, se han manifestado en la puerta del Parlamento andaluz para exigir el aumento del precio de la plaza, que lleva congelado desde 2020. Han dado un ultimátum a la Junta de Andalucía: el cierre indefinido de los centros en septiembre si no se llega a un acuerdo.

Así lo ha planteado José Luis Victorio Beltrán, presidente de la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía. "Queremos advertir que si próximamente los partidos políticos no nos dejan por escrito el aumento de la plaza para cuando se forme un nuevo gobierno, sea cual sea el partido político, los centros a partir de septiembre cerrarán sus puertas pese a las consecuencias que tenga".

Una medida polémica

Hace menos de una semana, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunciaba en una escuela infantil de Los Molares su medida estrella en materia de educación: la gratuidad de la plaza para niños de 1 a 2 años que estén en guarderías adheridas al programa de ayudas de la Junta de Andalucía, un modelo único en el país que se asemeja a un concierto educativo pero que subvenciona a las familias y no a las escuelas.

Manifestación de las escuelas infantiles ante el Parlamento andaluz / Rocío Soler Coll

Con el anuncio de esta medida, patronales, asociaciones y sindicatos han vuelto a alzar la voz para reclamar una revisión urgente de esa cuantía, que insisten, "no es suficiente para que salgan las cuentas".

"Aunque llenemos todas las plazas de la escuela, ya no salen las cuentas con este precio de la plaza. Yo, al igual que otras compañeras mías, nos planteamos privatizarla", explica Sara de la Haza, propietaria de la Escuela Infantil El Gusanito, la única adherida al programa de ayudas en Los Remedios.

Aunque llenemos todas las plazas de la escuela, ya no salen las cuentas con este precio de la plaza. Yo, al igual que otras compañeras mías, nos planteamos privatizarla Sara de la Haza — Escuela Infantil El Gusanito

Entre las más de mil personas de todas las comunidades convocadas en la entrada del Parlamento, cientos de propietarios y directores han alzado pancartas al grito de "¡Con el 0-3 no se juega!" y "¡Nuestra vocación no cubre los gastos!".

Ese es el caso de Ángel Matamoros, propietario de dos escuelas infantiles en Sevilla y con ocho educadoras a su cargo. "La natalidad ha bajado mucho, eso es un índice que tenemos y con la subida de los costes, la rentabilidad del negocio no llega", denuncia. Insiste en que, como él, son muchos los pequeños empresarios que hace años se arriesgaron y montaron un negocio que, a pesar de llenar las plazas, no funciona. "Los trabajadores ganan más que nosotros. A nosotros nos parece muy bien la subida del salario de los trabajadores, pero tiene que ir acorde al precio de la plaza", añade.

Una manifestación en precampaña

Esta manifestación de las escuelas infantiles llega en plena precampaña electoral, a menos de dos meses de las elecciones, que tendrán lugar el próximo 17 de mayo. El golpe en la mesa de las escuelas infantiles llega tras el anuncio de Moreno de aplicar la gratuidad en niños de 1 a 2 años.

Manifestación de las escuelas infantiles ante el Parlamento andaluz por el aumento del precio de las plazas / Rocío Soler Coll

La medida anunciada por Juanma Moreno fue una decisión acelerada. En 2024, la Junta pactó con el sector una implantación progresiva de la gratuidad en el ciclo de 0 a 3 años, con un horizonte de seis años. Ese plazo, sin embargo, se ha acortado de forma notable. Y lo ha hecho en un momento político muy concreto: el tramo final de la legislatura y el arranque del clima preelectoral en Andalucía.

El PP se abre a negociar con las escuelas infantiles

Tras una hora con cientos de personas manifestándose en la puerta del Parlamento andaluz, los principales representantes de las asociaciones de escuelas infantiles y sindicatos de la enseñanza se han reunido con el grupo parlamentario del Partido Popular. Ha sido un encuentro improvisado fruto de la presión en la calle, aunque todavía en este momento se desconocen las conclusiones de este encuentro.

La próxima reunión con la Consejería de Educación, prevista inicialmente para este lunes, se ha aplazado hasta después de Semana Santa. Aun así, la Junta asegura que mantiene la voluntad de alcanzar un acuerdo que permita avanzar hacia un "modelo estable" de financiación, con una subida anual pactada, similar a la de los conciertos educativos.

Un hervidero político

La manifestación ha contado con la presencia de voces políticas que han querido dejar clara su postura ante la decisión de la Junta de, por el momento, no aumentar el precio de la plaza para el próximo curso.

Manifestación de las escuelas infantiles ante el Parlamento andaluz / Rocío Soler Coll

"Todo nuestro apoyo a estas mujeres que están aquí defendiendo que los niños tengan las mejores calidades cuando van a las escuelas infantiles y que han sido totalmente abandonadas por la Junta. No se entiende que si presumen de tener superávit y guardar dinero en el cajón cuando llegan a fin de año, que estas mujeres no lleguen a fin de mes", ha denunciado María Márquez, vicesecretaria general del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario.

Por su parte, el líder de Vox, Manuel Gavira, ha hecho hincapié en el "abandono" del sector. "Cuando Vox esté en el Gobierno priorizará las ayudas nacionales para los nacionales y nos referimos a estas situaciones. Hemos presentado enmiendas presupuestarias a los presupuestos para que el precio de la plaza suba y Moreno Bonilla nos ha dicho que no. En mayo le vamos a dar una patada en el culo a las políticas del señor Moreno Bonilla relacionadas con las escuelas infantiles".