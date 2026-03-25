La Junta de Andalucía aplica una leve subida a las tasas de matriculación en los conservatorios de enseñanza superior de música y danza

Los precios públicos y las bonificaciones para la matriculación en las enseñanzas artísticas de Arte Dramático, Danza, Diseño o Música se mantendrán prácticamente congelados durante el curso 2026-2027 como viene ocurriendo durante los últimos años. El decreto aprobado por el Gobierno andaluz consolida el modelo actual aunque introduce una revisión: un leve aumento en los precios que se abonan por las tasas en el ciclo superior con una subida de aproximadamente cuatro euros por alumno.

Concretamente, en el ciclo de enseñanza artística superior de Arte Dramático, Danza, Diseño o Música, la cuantía por apertura de expediente pasa de 18,39 a 21,50 euros, y la cuantía por servicios generales, de 7,35 a 8,60 euros. El resto de los precios públicos en las enseñanzas superiores se mantienen en las mismas cuantías aprobadas desde hace una década: curso completo en primera matrícula, 430,20 euros; y prueba de acceso, 36,76. Por su parte, las asignaturas sueltas tendrán un coste, por cada crédito, de 7,17 euros en primera matrícula, de 8,24 en segunda y de 10,75 en tercera y sucesivas. "Se elevan para equipararlas con la cuantía de los servicios administrativos del resto de enseñanzas (elementales y profesionales)", argumenta la Junta de Andalucía.

Asimismo, el alumnado matriculado tanto en enseñanzas superiores como elementales y profesionales tendrá derecho a abonar los precios por servicio académico, bien en un único pago al formalizar la matrícula, o de forma fraccionada en dos plazos iguales que serán ingresados uno, al formalizar la matrícula, y otro durante la segunda quincena del mes de enero. A partir del próximo curso también se extiende esta forma de pago a los servicios administrativos.

Bonificaciones y gratuidades

Tanto en las enseñanzas elementales y profesionales como en las superiores se benefician de la gratuidad los miembros de familias numerosas de categoría especial; las personas beneficiarias de becas; las personas con discapacidad; las mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijos; y las personas afectadas por actos terroristas y sus familiares. Respecto a las bonificaciones, las principales son el 50 por ciento que se establece en el caso de las familias numerosas de categoría general y para el alumnado residente en localidades de hasta 20.000 habitantes.

El alumnado tendrá derecho a abonar los precios por servicio académico bien en un único pago al formalizar la matrícula o de forma fraccionada en dos plazos iguales que serán ingresados uno, al formalizar la matrícula, y otro durante la segunda quincena del mes de enero. A partir del próximo curso también se extiende esta forma de pago a los servicios administrativos.