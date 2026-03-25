La Junta de Andalucía aprueba la gratuidad para los niños de 1 año y seguirá negociando con las escuelas infantiles en abril

El 1 de abril las escuelas infantiles andaluzas abren formalmente el proceso de escolarización. Y desde ese momento las familias con niños de un año ya podrán inscribirse de forma totalmente gratuita. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado ya por decreto la normativa que permite la entrada en vigor de esta nueva medida que podrá llegar a beneficiar a 64.000 menores. En paralelo, la Consejería de Desarrollo Educativo asegura que mantendrá la negociación abierta con el sector que urge a una reforma del modelo de financiación para incrementar el precio por plaza. Este miércoles, de hecho, se han concentrado ante el Parlamento andaluz para advertir de que si no hay acuerdo habrá un cierre en septiembre. El Gobierno andaluz, de momento, ha convocado una reunión tras la Semana Santa, el 9 de abril.

En cualquier caso, la Consejería de Desarrollo Educativo, va a plantear estas dos medidas de forma independiente. Por un lado, la ampliación de la gratuidad a la franja de edad de uno a dos años que se empezará a aplicar a partir del próximo curso escolar. Y, por otro, la renegociación del precio por plaza que se planteará de forma progresiva durante los próximos cursos aunque el sector reclama que el gran salto se produzca coincidiendo con la ampliación de las plazas gratis.

El acuerdo firmado en el Consejo de Gobierno establece ya los precios y bonificaciones que se aplicarán a partir del periodo de escolarización del próximo 1 de abril y que entrarán en vigor en el curso 2026-2027. Y el gran cambio incorporado es la ampliación de la gratuidad al tramo de edad de uno a dos años. El ahorro medio por esta medida, según los cálculos de la Consejería de Desarrollo Educativo, es de 240 euros mensuales, lo que supone hasta 2.645 euros durante el curso completo.

"Había un compromiso en la gratuidad se ha ido cumpliendo y para dar comienzo a la escolarización y que las familias pudieran solicitar las plazas gratuitas se ha aprobado este decreto. Mientras tanto, se sigue trabajando con el sector y se irá avanzando", explicó la portavoz del gobierno andaluz, Carolina España.

De esta forma, ya será completamente gratuita a partir de un año de edad y sólo quedará para el siguiente curso la gratuidad para el tramo de 0 a 1 año para completar toda la planificación. En total, habrá 130.000 familias que no tendrán que pagar por la etapa de educación infantil. "Es un paso muy importante para miles de familias andaluzas en esa hoja de ruta que tenemos trazada desde el año 2022", subrayó el presidente andaluz, Juanma Moreno cuando anunció este mes de marzo esta medida en una visita a una escuela infantil de Los Molares.