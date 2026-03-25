La Junta de Andalucía pacta una subida salarial para 120.000 sanitarios a través de complementos por carrera profesional y evaluación del desempeño

La Junta de Andalucía ha acordado un nuevo modelo de carrera profesional para los 120.000 profesionales sanitarios tras 20 años de negociaciones. Este pacto calificado como "histórico" por los propios sindicatos implica, en la práctica, subidas salariales a través de un nuevo modelo de desarrollo de la carrera profesional y de una revisión de la regulación de la evaluación por desempeño que tienen efectos sobre los complementos retributivos que tiene la plantilla del SAS.

Concretamnente, el sistema mantiene la estructura de carrera profesional horizontal, voluntaria e individualizada, articulada en cinco niveles progresivos, con evaluación periódica y basada en criterios objetivos, "garantizando los principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia y sostenibilidad". Pero a partir del nivel III se introduce una doble modalidad de evaluación, que permite "una progresión más flexible y gradual". Este sistema combina una vía con percepción parcial del complemento retributivo, en función del grado de cumplimiento acreditado, con la posibilidad de alcanzar su percepción íntegra mediante la acreditación completa de competencias profesionales, incentivando así el desarrollo continuo y la mejora del desempeño.

Es un acuerdo bastante justo para que los profesionales puedan acceder a la carrera profesional a cualquier nivel Victorino Girela — Presidente de Csif Andalucía

Este acuerdo con el seno de la Mesa Sectorial (SATSE, SMA-F, CSIF, CCOO y UGT), que llega en plena crisis entre los sindicatos médicos y el Ministerio de Sanidad, sustituye al firmado en 2006 y se une a otros también firmados por unanimidad como el del Pacto de Bolsa que estaba bloqueado desde 2013. Fuentes presentes en la mesa aseguran que se trata de un acuerdo histórico que permite, además, unificar las normas existentes acumuladas en los últimos años y avanzar hacia un modelo único, más coherente y previsible.

Un acuerdo "para todos los profesionales"

El presidente de Csif en Andalucía, Victorino Girela, asegura que este acuerdo reforzará la estabilidad laboral y ayudará a reducir la fuga de talento. "La carrera profesional es un derecho de todos los trabajadores del sistema sanitario público del país, sin embargo, hasta ahora el modelo de evaluación del desempeño profesional y la acreditación de competencias solo contemplaba a los profesionales A1 y A2, que son los médicos y enfermeros. Ahora, todos los profesionales van a tener ese derecho, un reconocimiento económico y unas condiciones mejores. Es un acuerdo bastante justo para que los profesionales puedan acceder a la carrera profesional a cualquier nivel", ha explicado en una conversación con El Correo de Andalucía. Así, Girela hace balance del acuerdo insistiendo en que es un hito por el que levaban 20 años peleando y un buen acuerdo, aunque "todavía quedan cuestiones pendientes", como una actualización del baremo o los contratos virtuales de embarazadas.

Tal como ha relatado Girela, este acuerdo llega tras años de manifestaciones, quejas, protestas y negociaciones ante los "incumplimientos" de la Junta de Andalucía en pactos previos. De hecho, el propio consejero de Sanidad, Antonio Sanz, se comprometió a impulsar un nuevo modelo de carrera profesional nada más asumir las competencias sanitarias el pasado mes de octubre. Así lo dijo públicamente en primer debate de sanidad celebrado en el Parlamento de Andalucía.

Entre las novedades, se amplía el reconocimiento de servicios prestados, incluyendo aquellos desarrollados en otras administraciones públicas de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, así como el periodo de formación sanitaria especializada, favoreciendo la movilidad profesional y la atracción de talento al sistema sanitario público.

El nuevo modelo garantiza además el acceso y la promoción en la carrera profesional del personal temporal, reforzando la igualdad de trato y eliminando situaciones de desigualdad en el desarrollo profesional. Asimismo, se incorporan medidas específicas para incentivar la cobertura de puestos de difícil cobertura, mediante mecanismos que permiten acelerar la progresión en la carrera profesional, contribuyendo a mejorar la equidad territorial y la capacidad del sistema para atraer y retener profesionales en los destinos con mayores necesidades.

El procedimiento de acceso y promoción se configura como un "proceso ágil, periódico y completamente digitalizado", que se realizará a través de la Ventanilla Electrónica de Profesionales, "facilitando la participación de los profesionales y garantizando la transparencia del sistema".

El acuerdo contempla además un proceso excepcional y único de encuadre, destinado a facilitar la transición desde el modelo actual al nuevo sistema, permitiendo adaptar la situación de los profesionales, reconocer su trayectoria previa y garantizar una incorporación homogénea al nuevo marco de carrera profesional.

Se estima que el proceso de encuadre podrá beneficiar con acceso a un nivel superior a en torno a 44.601 profesionales, de los cuales aproximadamente 32.105 (72%) son sanitarios y 12.496 (28%) pertenecen a gestión y servicios, lo que pone de manifiesto el gran alcance del acuerdo y su impacto directo sobre la plantilla.

Adiós a la obligatoriedad de ACSA

Otra de las grandes ventajas del acuerdo, según Girela, es la no obligatoriedad de utilizar el sistema de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) para los grupos A1 y A2 sanitarios: "Hemos conseguido quitar esta vía para que alguien pueda decidir si quiere acreditarse a través de la ACSA o no. Tanto para enfermeros, médicos como profesionales de Gestión y servicio A1 y A2. Es un sistema de acreditación complejo y no simpre posible para todos los profesionales".

Asimismo, como medida adicional de carácter transitorio, se garantiza el abono con efectos retroactivos del proceso de desbloqueo de la carrera profesional del personal de gestión y servicios, incluyendo a los grupos A1 y A2, C1 y C2, así como a las agrupaciones profesionales, lo que permite regularizar situaciones previas y asegurar su plena integración en el nuevo modelo. De este proceso se beneficiarán casi 20.000 profesionales.

Los profesionales que podrán acceder al Nivel V entre el primer proceso ordinario de 2026 y el proceso excepcional de encuadre son 15.246, de los cuales son 10.688 sanitarios (70,1%) y 4.558 de gestión y servicios (29,9%).

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Este nuevo acuerdo unánime con la Mesa Sectorial refuerza la agenda de diálogo con los representantes sindicales, que ha dado como fruto la aprobación del nuevo pacto de Bolsa de Empleo alcanzado en diciembre pasado, los baremos de méritos para personal de gestión y servicio para el avance también en la carrera o el pacto por la Atención Primaria, además del acuerdo de 2022 que permitió mejorar las condiciones salariales de profesionales de Medicina y Enfermería.