El "autoelogio" de María Jesús Montero abre otra polémica en la campaña andaluza: "Es la mujer con más poder de la democracia"

El arranque de campaña de María Jesús Montero en Andalucía este martes no ha estado exento de polémica. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda se presentó ante la militancia y ante el electorado con un mensaje en tercera persona, destacando su trayectoria y subrayando lo "inusual" que supone que una persona renuncie a sus cargos en el Consejo de Ministros para presentarse a las elecciones autonómicas. El propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha respondido a estas palabras provocando el segundo encontronazo de la campaña tras el provocado por las palabras del presidente aragonés, Jorge Azcón, al comparar el "atractivo" de Montero y la ex ministra socialista, Pilar Alegría.

"En política, es bastante inusual que una persona, que tiene grandes responsabilidades en el Gobierno, en este caso, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que probablemente ha sido la persona o la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia, que ha tenido responsabilidades que en definitiva han supuesto más poder del conjunto de la democracia, decida presentarse a unas elecciones autonómicas", verbalizó la candidata socialista en un acto público.

"Sí me permiten que yo ponga en valor lo que me parece que tiene más valor, que eso no se ve habitualmente, que una persona con esta recorrido, con ese número de funciones que tiene asignada, decida venir a Andalucía", culminó la todavía vicepresidenta primera del Gobierno de España.

Con esta contundente declaración y hablando de ella misma en tercera persona, Montero ha querido mostrar el sacrificio político que, en su opinión, hace para alcanzar la Presidencia de la Junta de Andalucía y que el Gobierno autonómico vuelva a manos del PSOE.

No obstante, asegura "estar encantada" de haber tomado esta decisión y de entrar en esta pugna electoral, dejando atrás sus actuales cargos institucionales y reiterando la determinación a la hora de llevar a cabo este movimiento en el que deja a un lado los intereses nacionales para centrarse en los andaluces.

Juanma Moreno entra en la polémica: "Es un exceso y una sobreactuación"

El propio presidente andaluz, en una entrevista concedida a Espejo Público de Antena 3, respondió a la candidata socialista. Tachó sus palabras de "exceso y autoeologio" y censuró que reste importancia a la candidatura en las elecciones del 17M. "Parece que viene forzada, que no viene ilusionada, es candidata porque su jefe le ha obligado a ser candidata. Viene a salvar a ese pueblo maltrecho con sus superpoderes. Sobran esa sobreactuación y excesos. Le falta humildad, ilusión y convicción", apuntó Juanma Moreno.

En este sentido, el presidente andaluz criticó que si "tiene superpoderes" no haya podido resolver los grandes problemas de Andalucía como la "financiación autonómica" o que no haya presentado presupuestos generales del Estado en toda la legislatura.

"Viene aquí a cumplir un papel, a presentarse a las elecciones, pero cuando pasen las elecciones volverá a Madrid y Pedro Sánchez la volverá a rescatar no sé con qué figura. Viene obligada, sin ilusión y no es capaz de despojarse de ese vínculo que tiene con Madrid y con el Gobierno de Sánchez. No tomará posesión de su acta en el Parlamento andaluz", completó el presidente.

En esta misma línea, el portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, arremetió contra esta presentación de Montero: "Al final vamos a tener que darle las gracias por venir", apuntó el dirigente popular quien vinculó este planteamiento con la interpretación de que "venir a Andalucía supone un paso atrás en su carrera".