Nuevo acuerdo de sindicatos y Junta para mejorar las condiciones laborales de 120.000 profesionales del SAS

Los sindicatos han informado de la firma, "por unanimidad" de todas las organizaciones sindicales en la mesa sectorial de salud, de un nuevo acuerdo de carrera profesional que mejorará las condiciones laborales de todos los profesionales del Servicio Andaluz de Salud.

Según ha informado UGT, este nuevo acuerdo sustituye al actual y "supondrá mejorar en muchos aspectos", atendiendo el cumplimiento de "demandas históricas", señalan en un comunicado. A la firma del acuerdo ha asistido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, en la sede del SAS.

El acuerdo sobre al carrera profesional afectará a más de 120.000 trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS), supone un avance para mejorar las condiciones laborales y "beneficiará la actividad asistencial".

La Junta de Andalucía firma así la paz con los sindicatos en la mesa sectorial tras meses de desencuentros. Entre las medidas aprobadas está el reconocimiento de los servicios prestados en otras categorías, que sumarán para subir el nivel profesional en la carrera profesional. Se reconocerá el tiempo de residencia para los especialistas, se facilita el avance en las zonas con puestos de difícil cobertura y se favorece el acceso al personal temporal. A partir de que este acuerdo entre en vigor convivirá dos modelos compatibles, uno con los servicios prestados y baremo y otro mediante acreditación de competencias.

Se resolverán los procesos pendientes de resolución desde 2003 y habrá baremos "mucho más accesibles" para para facilitar el ascenso. Medidas que, según el sindicato UGT, suponen "una auténtica revolución".

El sindicato ha querido, en este comunicado, valorar "muy positivamente el cambio de actitud" de la Consejería de Salud y de la dirección del SAS para llegar a acuerdos. La consejería cambió de manos el pasado mes de octubre cuando, tras la crisis de los cribados, se elegió al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, para ponerse al frente de esta cartera. "Será un resulsivo para atraer a profesionales que se hayan marchado del Servicio Andaluz de Salud y evitará que otros se tengan que ir porque les ofrezcan mejores condiciones en otros servicios de salud", señala UGT.

"Todavía quedan cuestiones que mejorar", celebran los sindicatos, que no obstante señalan la importancia de este acuerdo cerrado apenas dos días después de que el presidente de la Junta de Andalucía comunicara la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones para el próximo 17 de mayo. Unos comicios andaluces que tendrá la sanidad entre los principales temas de la campaña. "Estamos lejos de otras comunidades", señala UGT, que no obstante asegura que con este acuerdo se hace realidad la frase del Gobierno andaluz de que "apuesta por la sanidad pública".

Vigilar que se cumpla

Desde CCOO confirman que también apoyan este nuevo modelo pero recuerdan que es "uno más" tras múltiples incumplimientos por parte de la Junta de Andalucía, que han obligado a convocar movilizaciones. Tras las protestas, advierten, han "conseguido que la administración abriera un nuevo proceso de negociación que acaba de concluir".

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"El acuerdo conlleva mejoras que estaban ya en los pactos o los acuerdos incumplidos previos, como son el reconocimiento de varias vías para llegar a los diferentes niveles, el pago retroactivo del reconocimiento merecido, la inclusión del personal temporal en igualdad de condiciones, el reconocimiento del mérito de la promoción interna, el acceso a la carrera sin la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), etc", resumen en un comunicado desde la federación de sanidad de CCOO-A. "Pero ahora toca que la Administración cumpla", recalcan.