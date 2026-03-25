El plan estatal para explorar yacimientos beneficiará a Andalucía: "En un tiempo no muy lejano albergará nuevas minas de materias primas críticas"

La minería vive un momento de resurgimiento en Andalucía. No en vano, la comunidad alberga la mitad de las minas de España que ya extraen los metales más preciados para la transición energética que se utilizan para la fabricación de una amplia gama de productos tecnológicos, como baterías para vehículos eléctricos, teléfonos inteligentes, paneles solares, turbinas eólicas o equipos médicos. Su potencial es aún mayor: de los 22 minerales críticos que se sabe que existen en el subsuelo de la región, solo cuatro están siendo explotados.

En este contexto, hace dos semanas el Consejo de Ministros dio luz verde al plan de acción para la búsqueda de nuevos yacimientos 2026-2030 tras superar la fase de audiencia pública y formulación de alegaciones. Esto va a permitir localizar nuevos yacimientos de litio, grafito, cobalto o níquel se encuentran. Muchos de los puntos señalados como prioritarios se encuentran en la comunidad autónoma.

Una "buena noticia" para Andalucía

La patronal Primigea (Confederación Española de las Industrias de las Materias Primas Minerales) estuvo en el origen del plan ahora aprobado por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). "Trabajamos con el Ministerio para desarrollar una hoja de ruta que se aprobó en 2022 y que es la base de este plan que ahora ha obtenido luz verde", ha subrayado César Luaces, director general de Primigea y secretario general de la Fundación Minería y Vida, quien ha recordado que "en 50 años no ha habido ningún plan de acción en España que apoye las materias primas".

En este sentido, ha señalado que la aprobación del plan "es una buena noticia para Andalucía". Así, Luaces ha explicado que, dentro de las 34 acciones previstas dentro de este documento, se van a priorizar las materias primas críticas "y, con ello, las zonas donde se presupone que hay, por antecedentes históricos, porque ya hay minería, porque hay investigación previa, etcétera, y, entre ellas, está Andalucía. Por lo tanto, esta comunidad, dentro de esta acción que es la mejor dotada de todo el plan, puede tener un plus de poder investigar con recursos del Estado mejor".

Por esta circunstancia, el director general de Primigea ha estimado que "se puede pensar que en un futuro no muy lejano en Andalucía habrá algunos proyectos mineros más de los que hay ahora desde el punto de vista de materias primas críticas y fundamentales".

Además, ha puesto en valor que la Junta de Andalucía "está manteniendo la apuesta" por el sector de las materias primas minerales. "De hecho, tiene la Estrategia Minera Sostenible Andaluza 2030 que encaja como un guante en la estrategia del Plan de Acción Nacional y con la hoja de ruta europea", ha subrayado.

"Andalucía tiene todos los ingredientes para ser la comunidad autónoma que a priori mejor utilice los recursos de este plan de acción para darle un impulso a su sector minero", ha enfatizado, al tiempo que ha subrayado que no solo se limita la actividad extractiva, sino también la de transformación, que "dejan muchísimo mayor valor añadido".

Los 'peros' al plan estatal

En cualquier caso, Primigea también pone algunos peros a este plan. "Nos parece que faltan algunas acciones importantes en el plan que, por motivos políticos, el Gobierno ha preferido no incluir". Un ejemplo es la captura y almacenamiento de CO2, "que se está desarrollando en toda Europa, menos en España y en Portugal, y el gobierno ha decidido que esto no iba con ellos, pero es un error que se tendrá que subsanar no a mucho más tardar".

Otra cuestión importante, ha destacado, es el hecho de que no haya presupuestos generales del Estado "ni capacidad de aprobarlos, lo que hace que el plan tenga mucha menos ambición y dotación económica que lo que están llevando a cabo países de nuestro entorno, como Francia, Italia o Alemania, que tienen menos materias primas para extraer que nosotros, y, sin embargo, están dotando mejor presupuestariamente este tema". En cualquier caso, ha destacado que la federación mantiene un diálogo abierto con el Gobierno para abordar estos temas.

Aminer respalda el proyecto

Por su parte, Enrique Delgado, presidente de Aminer (plataforma para el desarrollo de la minería metálica en España) ha asegurado que el sector valora "muy positivamente" la aprobación del I Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales. "Nos alegra saber que las autoridades se posicionan y se preocupan por la promoción de una industria estratégica como la minería, que es imprescindible para la soberanía europea en materias clave como las transiciones energética y digital, o sectores estratégicos como la defensa", ha subrayado.

En este sentido, subraya que este plan "responde a demandas que Aminer llevaba tiempo planteando, como la existencia de un marco normativo claro, que garantice la competitividad, la seguridad y la sostenibilidad de las operaciones; la agilización de los procedimientos administrativos; y la necesidad de aprovechar los recursos minerales del subsuelo, con lo que esperamos que se ponga fin a décadas de paralización en la producción de estos recursos naturales".

El impulso a la exploración de minerales críticos

Este plan, ha añadido Delgado, debe impulsar la investigación y exploración de minerales críticos, como previamente la Estrategia para una Minería Sostenible en Andalucía 2030 y la Ley de Materias Primas Fundamentales de la UE. Así, recuerda que propicia la búsqueda de nuevos yacimientos de metales como litio, grafito, cobalto o níquel, cuya presencia está identificada, "pero que necesitamos explorar y producir".

"Andalucía es un buen ejemplo: extraemos cobre, zinc, plomo y plata, pero contamos con 22 minerales críticos que existen en nuestro territorio; necesitamos activar los otros 18, porque los estamos utilizando para fabricar tecnología y si no los producimos en Europa, hay que importarlos de otros países", ha recordado.

En cualquier caso, ha alertado que, si bien la aprobación del Plan es una buena noticia, "ahora hay que cumplir sus objetivos y desarrollar esa normativa marco mediante reglamentos para que efectivamente se apliquen sus medidas".