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17M

Cómo solicitar el voto por correo en Andalucía para las elecciones del 17 de mayo

Desde este miércoles y hasta el próximo 7 de mayo se puede gestionar en las oficinas y también a través de la página web de Correos

Personal de Correos entregando los votos en un colegio electoral

Personal de Correos entregando los votos en un colegio electoral / Noe Parga / FDV

El Correo

El Correo

Los ciudadanos censados en Andalucía con derecho a participar en las elecciones autonómicas del 17 de mayo ya pueden gestionar desde este miércoles y hasta el 7 de mayo la solicitud del voto por correo, una opción clave para quienes no puedan acudir presencialmente a las urnas.

Así se recoge en una comunicado de Correos, donde se precisa que los electores que decidan votar por correo pueden solicitar desde este miércoles y hasta el día 7 de mayo (ambos inclusive) el certificado de su inscripción en el Censo Electoral de la comunidad autónoma.

La obtención de este certificado del Censo Electoral es requisito imprescindible para poder emitir el voto por correspondencia y puede solicitarse por vía telemática a través de la web www.correos.es o presencialmente en cualquier oficina de Correos de España.

Cómo solicitar el voto online

Los electores pueden solicitar su voto a través de la web de Correos, sin tener que acudir en persona a una oficina postal. En este modelo de solicitud, que evita desplazamientos, el interesado debe acreditar su identidad mediante autenticación y firma electrónica, aceptándose como sistemas de identificación válidos los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria en su lista de prestadores cualificados de servicios electrónicos de confianza o el DNI electrónico (DNI-e).

Una oficina de Correos

Una oficina de Correos / Correos

La solicitud de voto por correo también se puede realizarse en todas las oficinas de Correos de España. Esta petición debe ser realizada personalmente por cada elector, salvo en caso de enfermedad o discapacidad -acreditada mediante certificación médica oficial- que le impida la formulación personal de dicha petición.

Casos especiales y representación

En este caso, puede ser presentada en nombre del elector por otra persona autorizada notarial o consularmente. En el momento de formular la solicitud, los interesados deben acreditar su identidad presentando ante el empleado de la oficina de Correos el DNI, pasaporte o carnet de conducir originales.

Con el objetivo de agilizar los trámites y evitar esperas, la compañía ofrece la opción de cita previa para la solicitud del voto en oficinas, a través de la app, la web de Correos o la Oficina Virtual. Para ello el elector tan sólo debe seleccionar la oficina disponible que tenga cita previa y, por último, elegir el día y la hora que más le convengan.

Envío de documentación electoral

Correos entregará las solicitudes recibidas en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral en Andalucía, quienes enviarán a los solicitantes, a partir del 27 de abril de 2026, la documentación necesaria para que puedan ejercer el voto por correo.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, Correos recuerda a las personas que soliciten el voto por correo que esa documentación la recibirán en la dirección que indiquen en la solicitud, que no tiene por qué coincidir con su domicilio habitual. El plazo de depósito del voto por correo finalizará el 13 de mayo.

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