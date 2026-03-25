Turismo Andaluz trabaja con Ricardo Darín como gancho para atraer al visitante americano de alto nivel: "No nos ponemos límites"

Ricardo Darín cae bien, tiene carisma y encima ha elegido nacer en Andalucía, concretamente en Jaén, una vez nacionalizado español: ingredientes perfectos para que Turismo Andaluz de la Junta se haya fijado en él como gancho para la nueva campaña en redes para la promoción exterior de la imagen de la comunidad.

Desde hacae años, la Junta explora nuevas fórmulas para posicionar la marca Andalucía en mercados internacionales de alto valor -como con la colosal campaña de Andalusian Crush- y ahora, siguiendo ese trabajo hecho en el exterior, ha puesto el foco en una figura de proyección global: el actor argentino Ricardo Darín. La iniciativa surge tras el impacto viral de una reciente campaña vinculada a la provincia de Jaén, que ha logrado una notable repercusión con una inversión reducida.

Según fuentes del departamento de Arturo Bernal, la acción responde a una estrategia basada en "ideas creativas con bajo presupuesto" capaces de amplificar el alcance en redes sociales. En este caso, la campaña, diseñada por la agencia Ernest, como pequeños vídeos de esos vecinos que conocen al argentino desde chiquitito, jugó con el vínculo simbólico entre Darín y Andalucía, utilizando la ciudad que el actor ha elegido como lugar de nacimiento tras nacionalizarse español, Jaén, según confesó el propio intérprete en una entrevista concedida al medio argentino Eltrecetv. Y eligió Jaén a pesar de que, como confesó, ni siquiera la conocía. En la campaña de la Junta aparecen esos sitios ficticios que podría haber recorrido el niño Darín: la tienda de caramelos La Pilarica, la Aceitera Jaenera, Tejidos El Carmen...

El resultado ha superado las expectativas iniciales y, de hecho, ha tenido impacto en la prensa internacional. Desde Turismo Andaluz destacan que, en los últimos cuatro años, sus canales han pasado de registrar interacciones muy limitadas a alcanzar miles de impactos en algunas campañas. Este crecimiento se apoya en contenidos con potencial viral y en la capacidad de conectar con audiencias más amplias, especialmente fuera de España.

La acción responde a una estrategia basada en "ideas creativas con bajo presupuesto" capaces de amplificar el alcance en redes sociales

En este contexto, la figura de Ricardo Darín es un activo indiscutible. Como uno de los intérpretes más reconocidos del cine en español y con una sólida proyección internacional, especialmente en América Latina y entre el público hispanohablante de Estados Unidos, el perfil de Darín encaja en el objetivo de atraer a un visitante de mayor poder adquisitivo.

Desde Turismo Andaluz subrayan que "Darín ha estado informado en todo momento sobre la campaña": Tenemos constancia de que le ha hecho mucha ilusión y ha recibido muchos vídeos de personas que han interactuado con la campaña".

Tyrion Lannister, un Monty Phyton... ¿y El hijo de la novia?

Por lo que, más allá de esta campaña, que se ha viralizado en redes, la intención de la Junta es implicar de una manera más explícita al protagonista de Truman o El hijo de la novia en la campaña. "Nuestra intención es darle continuidad a esta acción y estamos viendo distintas opciones en las que pueda participar de alguna manera Darín. Es un actor de fama internacional y asociarlo a nuestra marca y a Jaén sería revalorizarla todavía más". La administración andaluza no oculta su ambición: le gustaría contar con Darín como imagen de la marca turística. No obstante, reconocen la complejidad de una colaboración de este nivel. "Darín es Darín", apuntan, aunque insisten en que "Turismo Andaluz no se pone límites". Peter Dinklage, Tyrion Lannister en Juego de Tronos, o John Cleese, uno de los fundadores de Monty Python, para un spot sobre turismo religioso, han sido algunas de las estrellas internacionales a los que Turismo Andaluz ha fichado como imagen de marca. Lo de Darín, por ahora sigue en el aire, pero no es imposible.

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Más allá de una posible campaña concreta, el movimiento refleja un cambio de enfoque que se asienta en la estrategia de la Juta: Andalucía busca posicionarse como destino atractivo no solo por volumen de visitantes, sino por perfil. Y el mercado americano se presenta como una oportunidad clave. Y en este contexto Jaén podría beneficiarse especialmente de esta estrategia. Tradicionalmente menos visible en los circuitos turísticos internacionales que Sevilla, Málaga, Granada o Córdoba, la provincia encuentra en este tipo de campañas una vía para ganar notoriedad en mercados lejanos: Ricardo Darín le ha hecho la campaña.