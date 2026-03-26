La Junta de Andalucía repartirá hasta 15.000 euros por hectárea de invernadero y 6.200 para cítricos y olivar de regadío

La Junta de Andalucía ya ha consensuado con las principales entidades representativas de los sectores de la agricultura o la ganadería el modelo de reparto de los 700 millones de euros en ayudas para compensar las pérdidas por la borrasca y los plazos para la convocatoria y adjudicación. El modelo final establece una ayuda de hasta 15.000 euros por hectárea en los cultivos y un máximo de cien euros por unidad de ganado. Las explotaciones podrán llegar a recibir hasta 150.000 euros antes del próximo mes de julio, si se cumplen las previsiones de la Consejería de Agricultura.

Las ayudas, que se abrirán a partir del 17 de abril están divididas en cuatro lotes. El mayor volumen, 500 millones de euros, se destinará a las explotaciones ubicadas en las 272.000 hectáreas que han resultado inundadas. De ellas, 70.000 son de cultivos leñosos y 200.000 hectáreas de tierra arable. Todos los propietarios de cultivos ubicados en estas zonas tendrán ayudas directas que podrán alcanzar los 150.000 euros.

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha consensuado con el sector un sistema de reparto en función de las hectáreas y del tipo de cultivo. De esta forma, se abonarán 800 euros por hectárea de herbáceos de secano como el trigo o el girasol; 3.000 para los herbáceos de regadío como el arroz o algodón: 2.800 por leñosos de secano, como el olivar tradicional; 6.200 por leñosos de regadío, como los cítricos o los subtropicales, y hasta 15.000 euros por invernaderos -frutos rojos o flor cortada- y túneles.

Apoyo a la ganadería extensiva

La segunda línea, con 75 millones de euros, se destinará a la ganadería extensiva, incluida en este caso la apicultura. Los cálculos se establecerán en régimen de minimis, es decir con un umbral tan bajo que no afecten a la competencia. En este caso el reparto se calcula en función de la unidad de ganado (un indicador que establece distintas equivalencias en función del tipo de animal). Corresponderán 100 euros por rumiantes y porcinos y 20 euros en el caso de apicultura.

En tercer lugar, se encuentran los 65 millones de euros para aquellas explotaciones que se encuentren fuera de la zona inundada, pero que puedan acreditar que han sufrido daños que afectan a más del 30% de su potencial productivo por el viento o por inundaciones de los invernaderos, macrotúneles y árboles caídos. En este caso, se tendrá que elaborar un informe y justificar los desperfectos causados.

El importe que se adjudicará dependerá de si se encuentra asegurada, en cuyo caso se cubrirá hasta el 80% del importe o si no lo está, circunstancia en la que bajará al 40%. Para el cálculo del importe máximo que se puede compensar se ha aprobado una tabla de equivalencias:

Leñosos de secano: 8.000 euros con seguro y 9.000 euros sin seguro

Leñosos de regadío: 18.000 euros con seguro y 9.000 euros sin seguro

Derrumbe de invernaderos: 200.000 euros con seguro y 100.000 euros sin seguro

Derrumbe macrotúnel: 20.000 euros con seguro y 10.000 euros sin seguro

Plástico invernaderos: 12.000 euros con seguro y 6.000 euros sin seguro

Plástico macrotúnel: 4.000 euros con seguro y 2.000 euros sin seguro.

Medidas para la industria agroalimentaria y la pesca

El cuarto bloque está reservado para las industrias. La Junta de Andalucía habilitará una línea para las empresas de manipulación o comercialización que estén ubicadas en la capa inundada con el objetivo de que la recuperación sea lo más ágil posible y puedan exportar sus productos sin inconvenientes.

La Consejería de Agricultura, además, dispondrá además de una línea específica destinada a la pesca. Concretamente, con 16,7 millones de euros que ya se ha publicado y que abarcará tanto a la flota pesquera como a las grandes empresas comercializadoras.

Uso del superávit

Para la aprobación de estas convocatorias, que forman parte del conocido como plan Andalucía Actúa, la Junta ha acordado la reutilización de remanentes de tesorería de ejercicios anteriores (fondos que no se han usado y que han quedado disponibles).

Se trata de una de las vías que está desarrollando el Gobierno autonómico para la financiación de su plan de respuesta a las borrascas junto a las modificaciones presupuestarias y la reprogramación de los fondos europeos. En total, ya se han movilizado en torno a 1.400 millones de los 1.700 que fueron anunciados.

El Gobierno de España ha autorizado a la Junta de Andalucía el uso del superávit de los ejercicios 2024 y 2025 para iniciativas vinculadas con la recuperación de las borrascas. La cifra disponible en este sentido se sitúa en torno a los 1.500 millones de euros.