COAG aplaude que los ganaderos y agricultores sean "los principales beneficiarios de las ayudas" tras el temporal en Andalucía

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG Andalucía) ha valorado favorablemente la decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de aprobar un paquete de ayudas agrarias destinado a mitigar los efectos del reciente tren de borrascas, que ha causado importantes daños en amplias zonas del campo andaluz.

El Gobierno andaluz aprobó tras el temporal 1.780 millones de euros destinados al campo, autónomos y empresas, y a las inversiones que permitan recuperar infraestructuras dañadas. La organización agraria considera que estas ayudas son necesarias y llegan en un momento clave para miles de agricultores y ganaderos que han sufrido importantes pérdidas en sus explotaciones agrarias.

La prioridad del Ejecutivo autonómico, según defendieron en la presentación, es el apoyo al campo andaluz y a la pesca que recibirá 988 millones de euros, un importe del que se destinarán 700 millones a ayudas directas a 33.000 explotaciones agrarias. Junto a esto están programados 170 millones de euros para arreglar caminos, vías pecuarias y regadíos y otros 137 millones para infraestructuras de agua.

Las ayudas recogen las reivindicaciones

COAG Andalucía subraya, además, que el contenido de estas ayudas públicas recoge ampliamente las reivindicaciones trasladadas por la organización desde el inicio del episodio de borrascas en Andalucía. En este sentido, desde el primer momento, COAG ha estado en contacto con la Consejería de Agricultura, trasladando sobre el terreno las necesidades reales de agricultores y ganaderos, especialmente las de aquellos que lo han perdido todo. El resultado es un paquete de medidas que, a priori, está ajustado a la realidad del sector agrario andaluz.

Juan Luis Ávila, secretario general de COAG Andalucía, ha manifestado que “para nosotros ha sido fundamental en todo el proceso que los agricultores y ganaderos afectados sean los principales beneficiarios de las ayudas, especialmente aquellos con dedicación profesional y cuyos ingresos dependen directamente de la actividad agraria, ya que muchos se han quedado sin nada de un día para otro”. Asimismo, ha destacado que las ayudas se han centrado en las explotaciones agrarias más dañadas, con alcance en el conjunto de Andalucía y teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada provincia.

En este sentido, la organización confía en que la publicación en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) se produzca a la mayor brevedad posible para que las ayudas agrarias puedan activarse cuanto antes y llegar con agilidad a los profesionales del campo afectados.

COAG Andalucía seguirá vigilante para garantizar que la aplicación de estas medidas agrarias sea eficaz, que se cumplan los compromisos adquiridos, y que ningún agricultor o ganadero damnificado quede fuera de las ayudas públicas.