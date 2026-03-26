Estreno frustrado de la tarjeta sanitaria virtual y sin citas médicas: así afecta la caída del sistema de la Junta de Andalucía a la sanidad

El estreno de la Tarjeta Sanitaria Virtual ha quedado empañado por una incidencia técnica en los servicios de la Junta de Andalucía. La incidencia, coincidente con la entrada en vigor del nuevo formato digital, ha afectado también a ClicSalud, la plataforma utilizada para pedir cita con el médico de cabecera o el especialista y consultar documentación clínica. Desde ayer, las citas no pueden gestionarse por una “indisponibilidad temporal” del acceso mediante certificado digital y cl@ve.

Desde este miércoles por la tarde, los servicios de la Junta están sufriendo una incidencia técnica en la infraestructura de red y telecomunicaciones, bloqueando todos los servicios digitales: tanto los de los funcionarios como aquellos destinados a la ciudadanía. Tal como ha confirmado el Gobierno autonómico en su cuenta de X, este fallo "no obedece a ningún patrón de ciberataque". Entre los principales afectados, también está bloqueado el Registro Electrónico para la presentación de documentación, la Carpeta Ciudadana y las notificaciones electrónicas. Esto afecta, por ejemplo, a trámites como la gestión de las nóminas de los funcionarios y personal laboral.

La Junta de Andalucía confirma que la incidencia técnica "no obedece a ningún patrón de ciberataque"

La Junta de Andalucía está atendiendo la incidencia en la infraestructura de red y telecomunicaciones que está afectando en estos momentos a sus servicios digitales. El propio consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, de quien dependen las competencias de industria y tecnología, ha visitado esta mañana el Centro Informático Científico de Andalucía (CICA), el centro concebido para prestar servicios a la comunidad científica andaluza y desde donde se ha originado el bloqueo de los servicios.

La incidencia ha coincidido con la entrada en vigor de la tarjeta sanitaria virtual, la herramienta que permite a los ciudadanos usar sus teléfonos móviles para mostrar recetas y obtener medicamentos en los establecimientos a través de tres aplicaciones: Carpeta Ciudadana, ClicSalud+ y Salud Andalucía. Esta medida, que según la Junta es un "paso gigante" hacia la transformación digital, ha quedado paralizado. Esta caída supone el bloqueo de la herramienta necesaria para solicitar, activar y utilizar este nuevo servicio digital, que depende directamente de servicios de autenticidad que también se han visto afectados por la incidencia. Cabe recordar que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ya había anunciado previamente cambios técnicos vinculados al sistema de tarjetas sanitarias y a ClicSalud+ para poner en marcha la entrada en vigor.

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, confirmó la semana pasada -en la visita a una farmacia de la Avenida de la Constitución de Sevilla- que la tarjeta virtual estará disponible ya este, jueves 26 de marzo. "Damos un paso de gigante hacia la revolución digital y seremos los primeros en hacerlo en toda España", aseguraba el consejero.

Sin citas médicas ni consultas de expedientes

Desde el pasado miércoles, los andaluces no pueden pedir citas médicas por ClicSalud -la plataforma de gestión digital- ni consultar su expediente médico, revisar el historial de vacunas o los resultados de unos análisis. Los servicios que habitualmente se pueden llevar a cabo a través de esta aplicación están totalmente bloqueados porque no funciona ni el certificado digital ni cl@ve. Se trata de un fallo "temporal" que compromete las gestiones sanitarias de los andaluces, que deberán llamar o trasladarse al centro de salud para agendar una visita, en caso de ser necesario.

De acuerdo con la Junta de Andalucía, se trata de un problema "localizado y acotado", principalmente, en los servicios de identificación y firma electrónica, lo que impide temporalmente el acceso a las aplicaciones que lo requieren, y dado el elevado nivel de digitalización de los servicios de la Junta, su afección está siendo amplia.

Temporalmente, también se están viendo afectadas por esta incidencia informática herramientas digitales de uso interno por el personal empleado público de la Junta de Andalucía, como Portafirmas, Bandeja, Cronos y Sirhus.

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La Junta está trabajando, con "carácter urgente y prioritario", en resolver esta incidencia lo antes posible. Los análisis realizados revelan que la incidencia no obedece a ningún patrón de comportamiento de ciberataque. Los trabajos técnicos van dirigidos a la reconfiguración en la explotación de sistemas informáticos.