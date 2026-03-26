Una caída del sistema de la Junta de Andalucía bloquea servicios sanitarios, las nóminas de los funcionarios y el registro electrónico

Los servicios digitales de la Junta de Andalucía han quedado bloqueados tras una incidencia en la infraestructura de red y telecomunicaciones desde el pasado miércoles por la tarde. Es decir, los principales servicios destinados a los funcionarios así como los de atención a la ciudadanía han dejado de funcionar por un fallo técnico. Por lo tanto, no están disponibles servicios como la recién estrenada Tarjeta Sanitaria Virtual o el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Además, se han caído, entre otras cuestiones, el sistema de @firma (que es el sistema que permite autenticarse y firmar) y el @notifica, que envía y gestiona las notificaciones electrónicas oficiales.

La Junta de Andalucía está atendiendo la incidencia en la infraestructura de red y telecomunicaciones que está afectando en estos momentos a sus servicios digitales. Entre todos, están afectadas todas las aplicaciones que prestan servicio directo a la ciudadanía como el Registro Electrónico para la presentación de documentación, la Carpeta Ciudadana, la Tarjeta Sanitaria Virtual y las notificaciones electrónicas. Esto afecta, por ejemplo, a trámites como la gestión de las nóminas de los funcionarios y personal laboral.

Se trata de un problema "localizado y acotado", principalmente, en los servicios de identificación y firma electrónica, lo que impide temporalmente el acceso a las aplicaciones que lo requieren, y dado el elevado nivel de digitalización de los servicios de la Junta, su afección está siendo amplia.

Temporalmente, también se están viendo afectadas por esta incidencia informática herramientas digitales de uso interno por el personal empleado público de la Junta de Andalucía, como Portafirmas, Bandeja, Cronos y Sirhus.

La Junta está trabajando, con "carácter urgente y prioritario", en resolver esta incidencia lo antes posible. Los análisis realizados revelan que la incidencia no obedece a ningún patrón de comportamiento de ciberataque. Los trabajos técnicos van dirigidos a la reconfiguración en la explotación de sistemas informáticos.

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Se cumplen casi 24 horas desde que el fallo técnico afectara a todos los servicios de la Junta de Andalucía y, por el momento, no se ha detectado el origen del fallo. Esta mañana, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, de quien dependen las competencias de industria y tecnología, visitará esta mañana el Centro Informático Científico de Andalucía (CICA), el centro concebido para prestar servicios a la comunidad científica andaluza y desde donde se ha originado el bloqueo de los servicios.