Ojo al tiempo en Andalucía: posibles lluvias débiles el Domingo de Ramos en tres provincias y calor de hasta 29 grados en Semana Santa

Aunque el tiempo en Andalucía en Semana Santa se prevé estable en general según ha confirmado en varias ocasiones Aemet, es posible que haya excepciones con lluvias el Domingo de Ramos en algunas zonas de la región, aunque estas precipitaciones serán muy débiles.

Según informa la agencia, el descuelgue de un sistema de bajas presiones sobre el área mediterránea que afectará a Baleares, con una elevada incertidumbre, puede acabar afectando al sureste peninsular en Andalucía, concretamente en la costa en la provincia de Málaga al este (Nerja, Torrox), costa de Granada (Almuñecar o Motril) y Almería costa (capital, El Ejido, Roquetas), además de algunas zonas del norte de esta última (Tabernas, Macael). En todo caso serían lluvias escasas y habrá que esperar cómo se posiciona este sistema inestable con el paso de los días. El resto de provincias, cielos despejados y sol.

Zona deposibleslluvias al detalle este domingo 29 de marzo. / Aemet

Llegan temperaturas de hasta 29 grados a la sombra

En las capitales andaluzas, la Semana Santa irá claramente de menos a más en lo térmico según indican los mapas meteorológicos de Aemet: tras un Domingo de Ramos todavía suave, con máximas en general entre 16 y 23 grados, y un Lunes Santo similar aunque algo más templado en ciudades como Sevilla, Córdoba y Huelva, el verdadero salto llegará el Martes y el Miércoles Santo, cuando se impondrá un ambiente casi plenamente primaveral. Sevilla será la gran referencia del calor, con 29 grados de máxima en ambas jornadas, mientras Huelva subirá hasta 27 y Córdoba alcanzará 25; Málaga se moverá entre 24 y 23, Cádiz rondará los 23, y Granada y Jaén se situarán en torno a 22. Almería quedará algo más contenida, con 21 y 20 grados, de modo que el tramo más cálido de estos días se concentrará claramente entre el martes y el miércoles, sobre todo en el valle del Guadalquivir y el oeste andaluz.

Semana Santa arranca con calma, pero con amenaza de lluvias intensas en el este y Baleares

Entre el Domingo de Ramos y el Miércoles Santo, lo más probable es que en gran parte de la Península predomine un tiempo estable, con cielos poco nubosos y lluvias limitadas al extremo norte, donde incluso podrían ser en forma de nieve en el Pirineo. Sin embargo, se espera que una zona de bajas presiones en el Mediterráneo genere más inestabilidad en Baleares, con lluvias que podrían ser intensas, sobre todo al principio. Existe cierta incertidumbre sobre su evolución, por lo que no se descarta que esas precipitaciones se extiendan también a zonas del este y sur peninsular, donde podrían llegar a ser fuertes.

En cuanto a las temperaturas, tenderán a subir en general, aunque el domingo bajarán antes de recuperarse, con heladas aún posibles en áreas de montaña y la meseta norte, cada vez menos frecuentes. El viento soplará principalmente del norte, con rachas muy intensas en el nordeste, Baleares y zonas montañosas del centro. En Canarias, continuarán los alisios, con algunas rachas fuertes, temperaturas estables o en ligero ascenso y lluvias débiles y dispersas en las islas más montañosas.