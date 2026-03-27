El deseo truncado de Carolina Marín: Huelva se queda sin su embajadora en el Europeo de Bádminton

Huelva recibe un revés al conocer que su deportista más importante, Carolina Marín, se retira de las pistas al no superar su lesión de rodilla ocasionada en los Juegos Olímpicos de París y, por lo tanto, no estará en el Campeonato Europeo de Bádminton que se celebra en la ciudad desde el 6 al 12 de abril.

Marín lo ha comunicado mediante un vídeo a través de sus redes sociales. "Querría que mi final como jugadora hubiese sido de otra forma, pero en la vida las cosas no siempre pasan como queremos y tenemos que asumirlo", se ha lamentado la volantista, quien también ha querido agradecer el apoyo recibido por todos.

Tanto la ciudad como todas las instituciones y entidades implicadas estaban volcadas en traer de nuevo este Campeonato Europeo de Bádminton, como ya ocurriera en 2016. La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, llegó a reconocer en la presentación "el esfuerzo y trabajo conjunto de todas las administraciones, así como la firme voluntad y el deseo de nuestra Carolina Marín, que quería que su ciudad fuera de nuevo sede de una competición de este nivel, en la que ella ya logró el título europeo en 2018".

Máxima representante deportiva onubense

Carolina Marín, nacida en Huelva el 15 de junio de 1993, es la deportista que más alto ha llegado en la provincia. Durante su carrera ha conquistado un oro olímpico -en los Juegos de Brasil 2016-, tres mundiales y hasta siete campeonatos europeos, siendo la jugadora más laureada del continente.

Uno de los entrenadores de su infancia, Paco Ojeda, destaca cómo la figura de Carolina Marín, junto al gran trabajo realizado por el Club Bádminton IES La Orden durante más de 40 años, ha contribuido a aupar este deporte en la ciudad. "Sin duda, ha ayudado mucho a que más gente se acerque al bádminton", afirma en declaraciones a El Correo de Andalucía. "Ha supuesto demostrarnos en Huelva que podemos hacer cosas muy buenas con gente muy buena que se presta a esforzarse y a buscar objetivos ambiciosos", añade.

"Ha supuesto demostrarnos en Huelva que podemos hacer cosas muy buenas con gente muy buena que se presta a esforzarse y a buscar objetivos ambiciosos" Paco Ojeda — Uno de sus primeros entrenadores y actual entrenador del Club Bádminton IES La Orden

En el plano personal, Ojeda recuerda su etapa como formador de la campeona y explica que Marín comenzó muy joven, "con 8 años en la escuela de iniciación", pasando por varios entrenadores antes de consolidarse como una promesa. Él mismo la dirigió durante varias temporadas clave, viajando con ella por España, hasta que con 14 años dio el salto al alto rendimiento en Madrid. Esa evolución progresiva es, según sus palabras, reflejo de una carrera construida desde la base.

"Ha sido un pequeño palo para toda la gente de Huelva y todos los aficionados"

Paco Ojeda, actual entrenador del Club Bádminton IES La Orden, no puede ocultar su tristeza por la noticia. "Ha sido un pequeño palo para toda la gente de Huelva y todos los aficionados que estaban pendientes", señala.

Sin embargo, Ojeda admite que dentro del entorno deportivo la retirada no ha sido una sorpresa total. De forma indirecta, apunta que tras los Juegos de París el regreso ya se antojaba muy complicado, y que la situación se agravó cuando surgieron nuevos problemas físicos. "Cuando nos enteramos de que el menisco le había dado problemas, se puso aún más difícil", explica. En este sentido, lamenta que "no podemos ver la retirada gracias a Carolina como nos hubiera gustado todos, a ella la primera".

Isla Chica, su refugio fuera de los focos

Carolina Marín se crio en Isla Chica, uno de los barrios más poblados de la capital onubense, conocido como uno de los últimos reductos donde se conserva la esencia de los pueblos y donde los vecinos todavía se saludan al cruzarse. Allí es donde Carolina ha encontrado su remanso de paz entre sus amigos y familiares.

No es raro verla andando por sus calles y parándose con todo aquel que le pide una foto o simplemente le saluda. Una imagen de Carolina Marín que contrasta con una presencia mediática selectiva, concediendo entrevistas de forma puntual y en momentos muy concretos a lo largo de su carrera.

Carolina recibirá un homenaje en la clausura del torneo

La noticia de su retirada llega horas después de que el presidente de la Federación Española de Bádminton, Andoni Azurmendi, confirmara que tanto el Ayuntamiento de Huelva como su equipo de comunicación están trabajando en un homenaje a Carolina Marín en la ceremonia de clausura del Europeo de Bádminton que se celebrará en el pabellón que no solo lleva su nombre, sino que cuenta con un mural gigante con su cara.

"Quien está trabajando en él, y además así nos ha pedido que sea un poco sorpresa para la deportista, es el Ayuntamiento de Huelva con el equipo de comunicación de Carolina", apuntó Azurmendi sobre el homenaje, cuyo objetivo es evidenciar "el cariño de su gente" y de las instituciones hacia la volantista onubense.

Un legado que trasciende la pista

La ausencia de Carolina Marín en el torneo deja un evidente vacío en lo deportivo, pero también abre paso a una reflexión más amplia sobre su legado. Más allá de la decepción puntual, Huelva pierde en esta cita a su gran referente en la pista, aunque mantiene intacto todo lo que ha construido fuera de ella.

Porque si algo queda tras el anuncio de su retirada no son solo títulos, sino una huella profunda en la ciudad y en el bádminton español. La niña que empezó con ocho años en una escuela municipal se convirtió en un símbolo capaz de transformar un deporte minoritario en motivo de orgullo colectivo. Hoy, ese impulso sigue vivo en cada entrenamiento, en cada joven que se acerca a una pista con la referencia de quien demostró que desde Huelva también se puede llegar a lo más alto.

Quizá no haya despedida soñada ni último partido ante su gente. Ni siquiera un nuevo trofeo que levantar, pero su historia no necesita un cierre perfecto para ser completa. Como ocurre con las trayectorias verdaderamente excepcionales, el legado de Carolina Marín no se mide en un torneo más o en una última aparición, sino en todo lo que deja atrás: una ciudad que cree más en sí misma y un camino ya abierto para quienes vienen detrás.