El consejo de La Cartuja se reúne tras la investigación de la UCO por los contratos con Rubiales: el gerente seguirá en el cargo

El consejo de administración de la sociedad que gestiona el Estadio de la Cartuja se ha reunido este viernes de forma extraordinaria con presencia de todas las administraciones implicadas. Sobre la mesa había un escueto orden del día: "Valoraciones sobre las informaciones aparecidas en prensa en relación con la sociedad". Este concepto engloba las conclusiones de la investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que ha derivado en una pieza separada sobre los contratos suscritos con la Federación de Fútbol durante la etapa de Luis Rubiales previos a la celebración en Sevilla de la Eurocopa 2020 (que se aplazó a 2021). En ella figuran como investigados tanto el gerente de la Cartuja, Daniel Oviedo, como el ex secretario general de Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal.

El consejo de administración extraordinario había sido convocado a instancias de la Diputación de Sevilla y de Patrimonio del Estado que habían pedido a la Junta de Andalucía que tiene la presidencia y es la accionista mayoritaria que diera explicaciones urgentes, que aclarara la situación de los expedientes afectados y que permitiera un seguimiento de todos los socios de la evolución del caso. La Junta de Andalucía, por su parte, descartó inicialmente adoptar medida alguna y subrayó que cualquier decisión debía abordarse en el marco del consejo de administración con el resto de socios. El consejo se cerró sin que se adoptara ninguna medida que implicara el cese del gerente o que pusiera en duda su continuidad en el cargo.

Concretamente, la Junta posee en torno a un 35%, Patrimonio del Estado el 30,5%, la Diputación de Sevilla está en torno al 15%, el Ayuntamiento de Sevilla un 17%. Además, cuentan con participaciones muy minoritarias Ogden Spain, S.A. (0,014%), el Ayuntamiento de Santiponce (0,010%), la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla (0,08%), Real Betis Balompié (0,004) y Sevilla Futbol Club (0,009). La presidencia y la gestión, no obstante, dependen de la Administración autonómica.

Sin acuerdo en el consejo

El consejo extraordinario se ha cerrado sin ningún acuerdo que pueda suponer un cambio al frente del Estadio de La Cartuja, de forma que Daniel Oviedo, nombrado por todas las instituciones accionistas, continuará en el cargo mientras avanza la investigación judicial y se determina si tiene o no alguna responsabilidad penal por los contratos firmados en 2020. Según el informe de la UCO hubo expedientes adjudicados a dedo y que incluso llegaron a empezar a ejecutarse antes de la licitación.

En cualquier caso, el consejo volverá a celebrarse en las próximas semanas con el objetivo de seguir evaluando la situación y analizar si se adoptan nuevas medidas en función de la instrucción judicial. De hecho, los expedientes firmados con la Federación Española de Fútbol durante la etapa de Luis Rubiales volverán a analizarse en futuras sesiones.