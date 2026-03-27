La Junta de Andalucía continúa con fallos en el sistema: recupera las nóminas de funcionarios pero siguen bloqueados pagos de multas e impuestos

La Junta de Andalucía sigue sin recuperar por completo la normalidad. La caída del sistema informático que se produjo en la tarde del pasado miércoles sigue sin subsanarse de forma que hay trámites internos de funcionamiento ordinario de la administración y servicios de cara a la ciudadanía, como la carpeta ciudadana como certificado digital o el pago de multas y tributos, que siguen bloqueados. Los plazos de todos los trámites se van a ampliar para que no afecte a la ciudadanía.

No obstante, sí se han recuperado ya los servidores que permiten el funcionamiento de todas las aplicaciones sanitarias como ClicSalud, SaludAndalucía o la tarjeta sanitaria virtual; los educativos como el Impasem, el sistema Adriano judicial, la ventanilla electrónica de dependencia o el BOJA que este viernes sí se ha publicado con normalidad. También funciona con normalidad la Ventanilla Electrónica, el Registro electrónico (Aries), Sirhus y los sistemas sectoriales de las distintas consejerías.

Entre los servicios que se ha recuperado a lo largo de esta mañana figura el programa GIRO, el que emplea la Administración autonómica para el reparto de las nóminas de toda la plantilla. La Junta tiene de margen hasta fin de mes pero suele adelantar los pagos, circunstancia que en esta ocasión se ha complicado por la caída del sistema informático.

En estos momentos, según informan desde la Junta de Andalucía, persisten incidencias puntuales en algunas herramientas específicas de la Consejería de Hacienda (como el sistema de pago de tributos, tasas y precios públicos), pero que "no tendrán impacto negativo en el ciudadano porque se ampliarán los plazos de los procedimientos administrativos que se hayan podido ver afectados".

También sigue afectado el uso de la carpeta ciudadana con certificado digital que de momento figura como no disponible y el sistema Cronos, el que controla el acceso y salida de los funcionarios que sigue bloqueado.

servicios no disponibles de la carpeta ciudadana / El correo

La Junta de Andalucía descartó desde el primer momento que los problemas registrados en el sistema estuvieran provocados por un ciberataque, pero hasta el momento sigue sin esclarecer las causas de una caída que ha afectado a buena parte de los servicios cuya coordinación centraliza la Agencia Digital de Andalucía. El problema se detectó en la tarde del pasado miércoles aunque los mayores problemas se produjeron el jueves, cuando durante horas estuvieron bloqueados todos los trámites, incluidas las citas médicas o la recién estrenada tarjeta sanitaria virtual.

Fallos en sistemas de autenticación

La Junta de Andalucía subraya que la caída ha afectado en concreto a la firma electrónica y al sistema de autenticación. Es decir, la web de la Junta de Andalucía siguió activa y se pudo navegar en todo momento, pero no se podían hacer trámites que requiriesen identificarse y firmar.

La Agencia Digital Andaluza que depende de la Consejería que dirige Jorge Paradela empezó a trabajar en la tarde del miércoles en la recuperación de todos los servicios de forma progresiva. Se priorizaron especialmente los sanitarios como ClicSalud, Salud Andalucía y la nueva Tarjeta Sanitaria Virtual.

A última hora de la mañana ya estaban en funcionamiento también el Ipasem, en un momento clave puesto que se estaban firmando las notas de evaluación de todo el alumnado, el sistema Adriano de la Justicia o el BOJA que tuvo que retrasar su publicación.

La Junta de Andalucía ha anunciado en cualquier caso que el plazo de todos los trámites que se hayan podido ver afectados se revisará con todas las garantías.